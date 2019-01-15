Майдан ничему не научил Украину: она уже любит выдуманного президента

На днях в Киеве случилась попытка рейдерского захвата. Событие не заслуживало бы внимания, если бы в центре скандала не стоял кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — новое воплощение упований украинцев на доброго, справедливого и сферически бескорыстного царя.

Кратко фабула происшествия в изложении СМИ: пан Зеленский в сопровождении четырех нарядов полицейских ворвался в офис в центре Киева и попытался его захватить. Вокруг имеет место довольно мутная история со сменой собственника, но самое интересное, что в результате ряда манипуляций помещение площадью в 362 метра было сдано Зеленским в аренду национальной полиции за 3 гривны (7 рублей). Что похоже на взятку за оказанные или предполагаемые услуги.

Между тем опубликованные на днях рейтинги кандидатов на пост президента Украины подтвердили тенденцию, оформившуюся еще летом прошлого года, — Порошенко по-прежнему уступает минимум троим претендентам и не может рассчитывать на призовое место. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко, вторую и третью позицию делят бывший функционер Партии регионов и оппозиционер в нынешнем парламенте Юрий Бойко с собственно Зеленским. Г-на Зеленского принято рекомендовать в СМИ как "комика", что, воля ваша, является либо серьезной ошибкой, либо рассчитанным политтехнологическим ходом.

Напомним, что буквально за несколько минут до наступления нового года на канале 1+1, принадлежащем беглому олигарху Коломойскому, актер Зеленский объявил о своем выдвижении, причем менеджмент канала ради этого даже отодвинул в эфире поздравления президента. Собственно, никто и до этого объявления не сомневался в том, что актер будет воевать за украинский трон. Еще летом в социальных сетях высадился десант вновь рекрутированных ботов со здравицами в честь нанимателя и организованными атаками на аккаунты его критиков, что на Украине всегда является гарантированным маркером начала избирательной кампании. Мало того — аккурат на март анонсирован выход третьего сезона комедийного сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль честного, как гаишник из "Нашей Раши", президента Украины. Идея, прямо скажем, прагматична до гениальности, поскольку тратиться на избирательную кампанию нашему кандидату и вовсе не нужно.

И здесь самое время вернуться к вопросу о политтехнологиях. Ибо этот сериал может и должен стать учебным пособием, как технично обработать зрителя-избирателя с помощью серии нехитрых, но тщательно рассчитанных уловок, возбуждающих все его политические точки G без исключения. Речь идет о плоском, пошлом, лапидарном популизме — то есть о безотказном инструменте украинской политики.

Учтено все, и прежде всего — глубокий инфантилизм избирателя, чью веру в чудо, доброго царя и бескорыстную любовь мирового сообщества не может поколебать никакая реальность.

Кратко фабула. Скромный школьный учитель Голобородько в исполнении Зеленского, чью пламенную патриотическую речь ученики разместили на youtube, почему-то вызывает к себе мгновенный массовый прилив доверия, хотя чем-чем, а пафосными текстами украинцев не удивить. Тем не менее щедрые народные пожертвования, позволившие учителю участвовать в президентских выборах, и колоссальный энтузиазм избирателей приводят Голобородько к победе, что называется, в одну калитку. Избранный президент не имеет никакой команды и представлений о государственном менеджменте. Но тут же приступает к революционным преобразованиям, разумеется, отказавшись от личного транспорта, охраны, резиденции и каких бы ни было президентских привилегий. Для коренных реформ новый президент ничтоже сумняшеся призывает на должности бывших одноклассников и бывшую жену. Среди них можно проводить соревнования на приз "тупой и еще тупее", но это совершенно не смущает ни президента, ни зрителей, в глубине души уверенных, что каждая кухарка таки может управлять государством, так почему бы и не одноклассники. Третьеразрядный актер с интеллектом табуретки становится министром иностранных дел, жена-банковский клерк — главой Нацбанка и далее по списку. Так электорату дают понять, что малообразованные и плохо воспитанные недоумки вполне справятся с управлением. Поскольку лучше всех в политике разбираются "таксисты и маникюрши", их приязнь к сериалу и электоральная любовь к главному герою вполне объяснима.

Зеленский имеет хорошие шансы выиграть президентские выборы, если, конечно, кураторы не будут против. Из всех кандидатов он, пожалуй, самый опасный. Его личное обаяние и артистизм заставляют даже вполне разумных людей забывать, что перед ними циничный манипулятор, поддержавший в свое время карательную операцию в Донбассе и словом, и делом.

Его политический хозяин использует своего придворного комика расчетливо и точно, но актерские ужимки талантливого лицедея позволяют обывателям вытеснить воспоминания о том, что именно Коломойский был продюсером сожжения людей в Одессе и отжима денег со счетов десятков тысяч донбасских вкладчиков его банка. Что именно он учредил сайт "Миротворец" и премию в $10 тысяч за каждого переданного СБУ "зеленого человечка".

…Зрителям свойственно отождествлять актера с героем, роль которого он играет. Сегодня избиратель искренне уверен, что Зеленский именно тот, кого он ждет — честный, простой, радеющий об их благе слуга народа.

Катастрофические последствия Майдана так и не добавили политическим украинцам взрослости.