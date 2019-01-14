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На Украине оценили вероятность войны с Россией 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вероятность начала войны между Украиной и Россией минимальна, считает ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.
Как заявил Богдан в интервью «Фактам», войны между государствами точно не будет до президентских выборов на Украине.
«Кремль очень надеется на наши выборы, надеется на то, что Украина может резко изменить вектор своего развития с проевропейского на пророссийский», — считает он.
При этом он подчеркнул, что даже после выборов речи о полномасштабной войне не идёт.
«Я не думаю, что будет полномасштабное наступление… Но мы готовимся отразить наступление. При этом понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России», — добавил он.
Также, по его словам, ВСУ подготовили план по «возвращению» Донбасса, в настоящее время прорабатывается «возможность проведения военной операции».
«Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдём только в самом крайнем случае», — подчеркнул он.
Ранее генерал-лейтенант Василий Богдан заявлял, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки».
В декабре 2018 года член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич исключил возможность войны между двумя странами.
Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не станет воевать с Украиной.
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Украина , Армия , В мире , Франц Клинцевич , Сергей Лавров , МИД , Совет Федерации
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