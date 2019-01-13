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УПЦ просветила Порошенко насчет томоса 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Sergei Supinsky
Томоса нет ни у Русской православной церкви, ни у Константинопольского патриархата, сообщил замглавы отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко.
Протоиерей в Facebook предложил Порошенко, который, видимо, начал считать себя «специалистом в томосах», спросить у Константинопольского патриархата, может ли Фанар «показать свой томос».
«Не томосом единым живет православие, но еще и решениями церковных Соборов», — пояснил протоиерей Данилевич, отметив, что статус Константинопольского патриархата базируется на решении Четвертого Вселенского Собора 451 года, а автокефальный и патриарший статус РПЦ предоставлен ей в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией ІІ, а в 1593 году — утвержден Всеправославным Собором в Константинополе.
«В котором приняли участие Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи. Кстати, ни у кого из них также нет томоса. И ничего, живут как-то», — говорится в сообщениях.
Протоиерей пояснил, что у РПЦ нет томоса, но есть грамота патриарха Иеремии, хотя «томос и грамота — по сути то же самое». Кроме того, есть «решение Всеправославного Собора, а точнее собора старейших патриархатов», томоса же нет ни у одной из «древних церквей», поскольку томосы «появляются, главным образом, в 19 веке».
В воскресенье Порошенко, прибывший в Винницу, чтобы представить там томос об автокефалии «новой церкви», выразил сомнения в каноничности Русской православной церкви.
В РПЦ заявили, что не собираются вступать в диалог с украинским президентом, когда он выдвигает какие-то претензии и вмешивается в религиозные дела.
Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ
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