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Экс-глава СБУ заявил, что намерен баллотироваться в президенты 

РИА Новости + ещё 4 18 часов назад
Фото: globallookpress.com
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о начале подготовки документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
"Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", — написал в воскресенье на своем Facebook Смешко.
Согласно результатам социологического исследования Института анализа и прогнозирования, в рейтинге кандидатов на пост президента лидируют экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от "Оппозиционой платформы — За жизнь" Юрий Бойко.
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Украина , В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , СБУ , Центризбирком России
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