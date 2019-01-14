Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о начале подготовки документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
"Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", — написал в воскресенье на своем Facebook Смешко.
Согласно результатам социологического исследования Института анализа и прогнозирования, в рейтинге кандидатов на пост президента лидируют экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от "Оппозиционой платформы — За жизнь" Юрий Бойко.