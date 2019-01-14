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СМИ Украины составили «антирейтинг политиков-предателей» 

Газета.Ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: ТАСС
Украинский портал Realist.Online составил список политиков, которые, по мнению журналистов, в 2018 году запятнали свою репутацию.
Составители рейтинга отметили, что помимо собственного мнения они учитывали позицию пользователей социальных сетей.
Во главе списка оказалась министр здравоохранения Ульяна Супрун. Авторы статьи отметили, что она провалила медицинскую реформу на Украине, не смогла добиться бесперебойной доставки иностранных лекарств, а также "разрушила" систему здравоохранения в стране.
На втором месте оказался лидер украинской партии "Наши" Евгению Мураеву, которого на портале обвиняют в политической непостоянности. Замкнул тройку лидеров глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который, как утверждают журналисты, выписал себе премию в размере $8 млн и перевел ее на счет в США.
На четвертое место авторы поместили первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, который оказался замешан в коррупционном скандале, а на пятое — экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, также подозреваемого в коррупции.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко оказался во главе президентского антирейтинга в стране.
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Роман Насиров , Нафтогаз
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