Порошенко уличили в «политическом лукавстве»

«Политическое лукавство перед выборами»: как Порошенко перевёл «всю зарплату» на благотворительность

В Управделами президента Украины сообщили, что в 2018 году Пётр Порошенко перечислил на благотворительность «всю свою зарплату» — 270 480 гривен (порядка $9500). При этом официально задекларированный доход президента за тот же период превысил 1,3 млрд грн (почти $46 млн), большую его часть составили дивиденды от трастового управляющего корпорацией Roshen. Эксперты отмечают, что подобная «благотворительная» деятельность — по сути неоднозначный пиар-ход в рамках предвыборной кампании. Кроме того, неизвестно, какому именно фонду перечислены эти деньги.

В Управлении делами президента Украины сообщили, что в 2018 году Пётр Порошенко перечислил на благотворительность «всю свою зарплату» — 270 480 гривен (порядка $9500). Вместе с тем только за последнее время глава государства задекларировал получение более 1,1 млрд гривен (почти $40 млн) дивидендов от трастового управляющего корпорацией Roshen.

«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 тыс. грн (ежемесячно — 28 тыс. грн). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 грн по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», — приводит издание «Украинские новости» ответ на запрос в Управление делами президента.

При этом в сообщении не уточняется, какому именно фонду перечислены деньги.

Эта информация может быть распространена только с согласия лица, перечислившего деньги.

Не исключено, что решение перечислить «всю зарплату» — и особенно предоставление этой информации СМИ — говорит о том, что это было сделано в рамках президентской кампании Порошенко. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«Моральная сторона этой проблемы касается того, что человек, являясь миллиардером, позволяет себе делать подобного рода акции, причём пытается ещё и получить те или иные дивиденды», — отметил Денисов.

Вместе с тем собеседник RT усомнился в том, что подобные шаги повлияют на рейтинг украинского лидера.

Как отмечали ранее украинские СМИ, официально задекларированный Порошенко доход (не прибыль) за 2018 год превысил 1,3 млрд грн — это почти в 82 раза больше, чем в 2017-м.

Только в конце декабря Порошенко задекларировал два транша дивидендов размером в 556,7 млн грн и 574,9 млн грн, большая часть из которых поступила от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, которой он в своё время доверил управление корпорацией Roshen. При этом полная декларация о доходах должна быть подана до 31 марта 2019 года.

После публикации этих данных в администрации президента сообщили, что Порошенко не получал дивидендов в течение трёх лет и планирует направить часть полученных средств на благотворительность. В пресс-службе также отметили, что за время нахождения на посту главы государства Порошенко потратил более 1,2 млрд грн на «социальную благотворительность и укрепление обороноспособности».

«Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности и идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развитие украинского языка», — заявили в администрации президента в конце декабря.

«Избирателей больше интересует собственное благополучие»

Антон Морозов. Сообщения о благотворительной деятельности украинского лидера выглядят довольно странно на фоне объективной информации о значительном росте благосостояния Петра Порошенко за время пребывания на посту президента, полагает член комитета Госдумы по международным делам

«Конечно, это будут пытаться преподнести как некий бескорыстный ход. Но мы-то знаем, что за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче», — заявил парламентарий.

По его словам, это, в частности, говорит о значительной коррупционной составляющей в деятельности президента: так, известны факты, когда государственные заказы отдавались аффилированным с его бизнесом компаниям.

«Его действия напоминают акт политического лукавства. Он отдаёт три копейки, забирая несколько рублей. Это совершенно непорядочный жест с его стороны. К тому же избирателей сейчас больше интересует собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты. В этом смысле на Украине, мягко говоря, не всё хорошо», — констатировал Морозов.

В свою очередь, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT отметил, что подобная благотворительность похожа на откровенный пиар-ход в рамках предвыборной кампании Порошенко.

«Я думаю, что он за время своего президентства прекрасно осознавал, что на Украине очень большое число людей нуждается в помощи. Пожилые, больные, сироты, дети. Те же самые ветераны АТО, которым он обещал зарплаты по тысяче гривен в день, страховки на миллионы. Довольно странно, что даже ради показухи он не мог хотя бы на протяжении всего своего президентства выделять этот самый 1% и жертвовать его кому-то из этих категорий… Я помню, что его супруга возглавила фонд, который тоже являлся одной из таких пиар-структур президента, и я не уверен, что из него деньги куда-то перечислялись. Но если в этот раз кому-то повезёт, какой-нибудь старушке, провинциальной поликлинике, будет хорошо. Они хотя бы благодаря выборам получат что-то от доходов Петра Алексеевича», — сказал Безпалько.

В части, касающейся супруги президента Украины, речь идёт об Украинском культурном фонде, главой которого Марина Порошенко была назначена в январе 2018 года. Причём как сам факт назначения первой леди главой фонда, так и его деятельность неоднократно оказывались в центре расследований украинских журналистов.

Дополняя картину особого, «предвыборного» поведения действующего президента Украины, стоит напомнить, что в конце декабря 2018-го он купил и подарил две квартиры в Кропивницком семьям двух военнослужащих, которые попали в плен в 2015 году в бою за Дебальцево.