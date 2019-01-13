Загородные поместья, «Мерседесы» и вертолетные площадки украинских священников

«Лента.ру» продолжает знакомить вас с роскошной, а порой и развратной жизнью священнослужителей в разных странах и в разные эпохи. В прошлый раз речь шла о архиепископах Кентерберийских — предстоятелях Англиканской церкви. Сегодня же мы расскажем о красивой жизни священников православных церквей на Украине

О том, что после прекращения религиозных гонений в позднесталинские времена высшее духовенство Русской православной церкви чувствовало себя неплохо и жило на довольно широкую ногу, известно давно. Так, например, в результате проверки ОБХСС контингента автовладельцев в Москве было установлено, что в 1953-м и первом квартале года следующего машины ЗИМ приобрели: 14 представителей духовенства, 10 писателей, 16 научных работников, 6 военных, 5 артистов, 8 служащих, 1 домохозяйка, 2 шофера. Впрочем, рядовым священникам разгуляться все же не давали. Та же проверка выявила, что священнослужителям досталось всего 2 автомобиля ГАЗ М-20 «Победа» из 1169 проданных за первый квартал 1954 года.

Тем не менее по-настоящему разгуляться патриарху и митрополитам удалось уже после распада Советского Союза. Руководство Русской православной церкви получило в свое пользование и роскошные бронированные представительские седаны, и самолеты спецотряда «Россия», и охрану ФСО , и щедрое финансирование. Не отставали и местные власти. Любой уважающий себя губернатор старался наладить отношения с местным митрополитом.

Порой отношения эти выстраивались с помощью подарков. Не стала исключением и Украина, где местная «дочка» РПЦ Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) до недавнего времени оставалась единственной канонической православной церковью.

Паша-Мерседес и все-все-все

Одним из самых знаменитых «олигархов» от церкви на Украине стал митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), который с 30 марта 1994 года является наместником Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Павел неоднократно становился объектом расследования украинских журналистов, которые обвиняли его в далекой от христианских заповедей жизни. В ответ на критику митрополит иногда срывался на откровенную брань. В народе же за ним закрепилось прозвище Паша-Мерседес.

У владыки имеется роскошная загородная резиденция в селе Вороньков близ Киева, фотографии интерьеров которой впервые появились в сети в 2016 году, когда апартаменты были выставлены на продажу. Просили за особняк 1,3 миллиона долларов. Вот, к примеру, описание особняка в объявлении: «Общая площадь: 580 метров. Полностью меблирован итальянской и английской мебелью, люстры — Чехия , бытовая техника Smeg. Роскошный дизайнерский ремонт в классическом стиле с использованием ценных материалов. Дом очень теплый и уютный. Мраморные полы с подогревом — Италия , паркет — Германия . Участок с хорошим ландшафтным дизайном, много экзотических деревьев. Гостевой дом — 170 метров, дом охраны — 18 метров».

Также в собственности Павла остается квартира в Киеве и еще один особняк за городом.

Вадимом Новинским. Что касается автомобилей, то священнослужитель долгие годы оставался верен марке Mercedes-Benz, пока в 2012 году ему не подарили Lexus LS430. Впрочем, на японском седане митрополит тоже ездил не слишком долго — по свидетельству бывших приближенных владыки, ныне отвернувшихся от него, машины на день рождения Павел получал едва ли не каждый год. Одним из последних стал Mercedes-Benz S500 Long, подаренный владыке депутатом Верховной Рады

Не отстают и другие высшие чины УПЦ МП. Так, настоятель легендарной Десятинной церкви архимандрит Гедеон долгие годы пользовался флагманским внедорожником Range Rover в комплектации Vogue, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский ездил на Lexus LX430, а бывший глава УПЦ МП покойный митрополит Киевский Владимир пользовался сразу двумя машинами: компанию популярному у украинского клира Lexus LS составил Mercedes-Benz S500 Long. А у митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки в гараже стоят сразу три автомобиля: Toyota Camry, Chevrolet Express и Volkswagen Multivan.

Неоднократно попадал в скандалы и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион (Шукало). На праздновании 80-летия Донецкой области в 2012 году, еще во времена президентства Виктора Януковича , на руке владыки были замечены часы Franck Muller Long Island Perpetual Tourbillon стоимостью 150 тысяч долларов. В поселке Пески неподалеку от теперь уже печально известного донецкого аэропорта митрополит построил себе роскошную резиденцию, в настоящее время находится на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины.

Как сообщает портал «Пресса Украины» со ссылкой на журналиста и народного депутата Александра Бригинца, сейчас дом взят под вооруженную охрану, а во время обстрела позиций ВСУ в этом направлении не было выпущено ни одного снаряда. Резиденция не пострадала, несмотря на ожесточенных характер боестолкновений неподалеку от особняка Иллариона. Так, 7 января силы ДНР фугасной миной уничтожили один из штабов батальона «Карпатская Сечь» в Песках, который располагался неподалеку от дома Иллариона.

При этом сам Шукало до недавнего времени находился на территории ДНР, но пользовался специальным пропуском, позволявшим ему проходить через линию разграничения. Впрочем, 18 декабря 2018 года этот пропуск был аннулирован решением Киева.

Еще один любитель красивой жизни — митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин). Притом что у владыки имеется официальная резиденция на территории Свято-Успенского монастыря в Одессе, он, по данным издания Global-Analityk, приобрел в собственность еще несколько объектов недвижимости в городе.

Речь идет, в частности, о квартире площадью 110 квадратных метров в жилом комплексе «Французский» и «трешке» в Киевском районе города, а также коттедже на первой линии у моря в пригороде Одессы. Вишенка на торте — автопарк, достойный успешного бизнесмена: Mercedes-Benz S600 Long и S550 Long, Lexus GS300 и Audi A8.

А в конце прошлого года в поле зрения журналистов попала резиденция главы УПЦ (МП) Онуфрия, расположенная в его родном селе Корытном Черновицкой области. С помощью дрона представители ТСН взглянули на нее с высоты птичьего полета. На территории расположены: трехэтажный особняк, двухэтажный гостевой дом, пять подсобных строений, небольшая часовня, вертолетная площадка и здание с большим белым куполом, где, предположительно, находится водный комплекс с бассейном.

Роскошный раскол

Но неправильно было бы думать, что в роскоши утопают лишь представители УПЦ МП. Не менее роскошна жизнь и непризнанного на протяжении многих лет патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (Денисенко). После того как в 1992 году РПЦ подвергла его анафеме, а сам он создал отдельную церковь с собой во главе, жизнь известного своей близостью к КГБ и Верховному Совету СССР священнослужителя хуже не стала.

В первые годы независимости Украины Филарет пользовался советским седаном ГАЗ-13 «Чайка», затем на долгие годы пересел в Mercedes-Benz. В 2000-е непризнанный патриарх эпатировал публику номерами своего Mercedes-Benz S600 Long — три семерки и никаких букв, обязательных для регистрационных знаков простых украинцев. Машину и номера священнослужителю подарил в 2007 году неизвестный благодетель. Впрочем, до уровня авто патриарха Кирилла — удлиненный бронированный лимузин на той же агрегатной базе, — пусть и флагманский, но все же вполне конвейерный седан Филарета все равно не дотягивает.

В 2010-е годы Денисенко пересел с Mercedes-Benz на Audi A8L, но красивые номера сохранил. Любовь Филарета к трем семеркам столь сильна, что ныне почетный патриарх ПЦУ продолжает использовать их, хотя номерные знаки уже старого образца, в то время как все больше украинцев ездят на машинах с регистрационными знаками, выполненными по европейским стандартам.

В отличие от представителей УПЦ МП, Филарет в Киеве пользуется исключительно положенной ему резиденцией на улице Пушкинской. Особняк Ващенко-Захарченко был построен в 1875-м и реконструирован в 1950-е годы. В резиденции несколько десятков комнат, зал для официальных приемов, кабинет для совещаний, библиотека и личные покои патриарха. Примечательно, что как в украиноязычных, так и в русскоязычных СМИ о резиденции содержится минимум информации. Обходят ее стороной и при составлении всевозможных гидов по улице Пушкинской.

Однако, похоже, этого особняка Филарету мало. В 2004 году назад УПЦ КП получила в аренду участок земли в Десятинном переулке, совсем рядом с собором Святой Софии. Стоявшие там строения были снесены, началось масштабное строительство, которое в 2015 году было приостановлено Киевсоветом.

Столичные депутаты потребовали привести проект в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями, которые действуют в охранных зонах памятников истории. В случае неповиновения договор аренды мог быть расторгнут. Пикантности ситуации придает тот факт, что рядом с местом строительства несостоявшейся резиденции Филарета расположены здания, принадлежащие УПЦ МП.

Совершенно скромно на фоне особняка митрополита Павла выглядит загородный домик патриарха Филарета. Еще в 1968 году Денисенко купил в селе Новоселки Киево-Святошинского района дом и участок в шесть соток. Сейчас на нем стоит двухэтажный особняк площадью 200 квадратных метров, но сам святейший раскольник не живет здесь с 2000-х годов — глава церкви поселил в доме родственников. В настоящее время, по данным портала «Деловая столица», там живут сразу три семьи.

Семья, пожалуй, главная проблема Филарета, ведь по канонам митрополитам и патриарху как представителям черного духовенства запрещено иметь жену и детей. Денисенко же, по некоторым данным, практически открыто жил со своей предполагаемой женой Евгенией Петровной Родионовой (умерла в январе 1998 года). Упоминались и трое его детей: сын Андрей и дочери Вера и Любовь. Предполагаемая дочь патриарха Вера даже написала открытое письмо в редакции независимых СМИ, а также на имя главы РПЦ Алексия II , главы УПЦ МП Владимира и главы УАПЦ Мстислава (текст письма доступен по ссылке).

Молодо-зелено

На фоне резиденций и автомобилей своих старших по возрасту товарищей и врагов новоизбранный предстоятель непризнанной Москвой Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) выглядит аскетом. Как сообщает издание «Страна.ua», 39-летний глава ПЦУ владеет сразу несколькими земельными участками в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области. Во-первых, это небольшой участок с построенным на нем домом.

Во-вторых, приобретенный в марте 2018 года участок площадью 1,4 гектара, который Думенко тут же отдал в аренду на семь лет ООО «Мрия Фарминг Буковина», весной того же года обвиненному депутатом Верховной Рады Максимом Бурбаком в земельном рейдерстве. В-третьих, митрополиту принадлежат участки пашни и покоса площадью почти по 0,3 гектара каждый. Эти земли будущий глава ПЦУ получил в 2016-м от местной администрации безвозмездно.

В том же году Епифаний приобрел в пригороде Киева два участка по 0,9 и 0,7 гектара, где построил дом площадью 206 квадратных метров, рыночная стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. Наконец, в 2013 году тогда еще 34-летний архиерей купил в Киеве трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров и примерной стоимостью 120 тысяч долларов.

В гараже Думенко — два автомобиля: микроавтобус Volkswagen Multivan 2012 года и Audi A6 2016 года выпуска. Оба автомобиля оснащены довольно скромными 2.0-литровыми двигателями и, судя по дате регистрации, были куплены подержанными: Volkswagen — четырехлетним, а Audi — двухлетним.