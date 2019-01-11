Национальной идеей Украины стало попрошайничество

Посольству Украины удалось то, чего не удалось Дональду Трампу : заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки.

Гражданин Мексики Карлос Эдуардо Сото Тревино регулярно ездит на Украину и каждый раз при получении визы делает благотворительный взнос «в пользу АТО» по настоянию консула.

«Трижды, когда я обращался за визой, когда процесс начинался, они показывали такой лист, на котором написано письмо, и она (консул) просит вас написать аналогичное, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу. Конечно, виза оплачивается отдельно», — рассказал журналистам Сото.

Консул Украины в Мексике Анна Пророк в ответ заявила, что взнос Сото является добровольным и не относится к получению виз: «Если граждане сдают деньги на АТО (военную операцию в Донбассе) — это их личное дело, а не мое».

МИД Украины этому явлению не удивились и рассказали, что посольство США в Мексике собрало «на АТО» более 5000 долларов.

Судя по отсутствию удивления в МИД, эта практика является обычной для украинских дипломатических служб. Похоже, что курскому сварщику Павлу Климкину , уже четыре с половиной года возглавляющему МИД Украины, удалось привнести в мировую дипломатию свежую струю. По крайней мере, вымогать у соискателей виз деньги на гражданскую войну в собственной стране — это нечто уникальное в дипломатической практике.

Между тем, концепция легализованного вымогательства в качестве национальной идеи была сформулирована кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским ещё в 2016 году — и уже тогда это вызвало громкий скандал.

В скетче возглавляемого Зеленским коллектива «95 квартал», в частности, говорилось: «Что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня — он называется попрошайничество… Все очень просто — мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%».

Тогда лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко даже потребовал запретить Зеленскому выступления на территории страны:

«Пусть эта морда побирается на иностранных помойках».

Теперь президентский рейтинг Зеленского значительно выше, чем у Ляшко: комик на втором месте после Юлии Тимошенко , а радикал только на шестом.

Похоже, что сформулированная в шутку идеология до смешного точно отражает истинное отношение государства Украина к внешнему миру. Украина считает, что все ей должны давать — деньги, оружие, нефть, газ и прочие ресурсы.

Сергей Омельченко. Ещё Украина готова торговать тем, к созданию чего имеет лишь опосредованное отношение. Например, разработанным ещё при СССР оружием. «Мы считаем, что Украина сейчас не является потребителем чужих технологий. Украине есть что предложить другим нашим международным партнерам в плане оружия и технологий, которые используются в обороне», — заявил первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома»

По его словам, заводы Украины «изготавливают оружие украинское, которое продается более чем в 100 странах мира». Видимо, речь идёт о патронах к АК и прочих расходниках для советского оружия, которого в мире и впрямь сохранилось немало.

При этом сами украинские солдаты воевать своим чудо-оружием почему-то не хотят. Поэтому украинские власти регулярно отчитываются о проданных или подаренных американцами орудиях убийства — противотанковыми «Джавелинами», канадскими винтовками и так далее.

Президент Пётр Порошенко регулярно озвучивает заявления и о том, сколь эффективно он работает. Из последнего можно процитировать его пост в «Фейсбуке», в котором глава государства утверждает, что четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы, но… «Нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади», — обещает президент и кандидат в президенты.

Как может быть «самое тяжелое позади» у страны, внешние и внутренние задолженности которой достигли критического значения, превысив 70% от ВВП, сказать трудно.

Ещё один потенциальный кандидат в президенты, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук тоже напирает на цифры: сколько украинцы получали при Януковиче и сколько — при его постреволюционном сменщике.

С 2013 года минимальная пенсия сократилась в 2,2 раза — до 53,2 доллара (1 тыс. 497 гривен, или около 3 тыс. 541 рубля), тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара (3 тыс. 359 гривен, или 8 тыс. 947 рублей), пишет Медведчук.

За тот же период в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума на Украине — со 147,2 доллара (4 тыс. 162 гривны, или 9 тыс. 847 рублей) до 65,9 доллара (1 тыс. 863 гривны, или 4 тыс. 408 рублей).

В то же время стоимость газа для населения выросла в 11,8 раза (с 725 гривен до 8 тыс. 550 гривен за 1 тыс. кубометров), а до января следующего года по требованиям кредиторов ее повысят еще как минимум дважды — до 12-14 тыс. гривен за 1 тыс. кубов.

Политик напоминает, что майданные лидеры в 2014 году обещали украинцам зарплату в 1000 евро, но теперь, через пять лет после переворота, минимальная зарплата в 150 долларов преподносится как «одна из величайших „перемог“ еврореформирующейся Украины».

Впрочем, рейтинг Медведчука, считающегося на Украине пророссийским политиком, довольно низок. Его даже не рассматривают как претендента на выход во второй тур президентских выборов.

В целом избирательная кампания, как это обычно и бывает на Украине, обещает быть весёлой. Например, бывший министр экологии и природных ресурсов страны Игорь Шевченко , зарегистрировавшийся в качестве кандидата в президенты первым, заодно запустил и кампанию по поиску жены.

Но кто бы ни победил на мартовских выборах, вряд ли ему удастся сформулировать для Украины иную национальную идею, кроме попрошайничества.