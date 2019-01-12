Порошенко отдал всю свою зарплату на благотворительность

Президент Украины Пётр Порошенко все заработанные в 2018 году на посту главы государства деньги (более $9500) перечислил в благотворительный фонд. В какой именно — не уточняется.

«После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 тысяч 480 гривен по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», — сообщили в госуправлении делами по запросу агентства «Украинские новости».

Информация об этом фонде не разглашается, она может быть выдана только с согласия Порошенко.

Ранее News.ru писал, что государственная авиационная служба Украины внесла дом президента Петра Порошенко в карту «запретных зон» для полётов беспилотников на территории страны. Речь идёт об особняке в поселке Козин Киевской области. Основатель Quadrocopter.ua Тарас Трояк заявил, что рекомендации не соответствуют нормативному документу «Порядок использования воздушного пространства», который был принят в сентябре.