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Порошенко отдал всю свою зарплату на благотворительность 

News.ru + ещё 9 52 минуты назад
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко все заработанные в 2018 году на посту главы государства деньги (более $9500) перечислил в благотворительный фонд. В какой именно — не уточняется.
«После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 тысяч 480 гривен по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», — сообщили в госуправлении делами по запросу агентства «Украинские новости».
Информация об этом фонде не разглашается, она может быть выдана только с согласия Порошенко.
Ранее News.ru писал, что государственная авиационная служба Украины внесла дом президента Петра Порошенко в карту «запретных зон» для полётов беспилотников на территории страны. Речь идёт об особняке в поселке Козин Киевской области. Основатель Quadrocopter.ua Тарас Трояк заявил, что рекомендации не соответствуют нормативному документу «Порядок использования воздушного пространства», который был принят в сентябре.
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Комментарии
Украина , В мире , Другое , Конфликты , Петр Порошенко
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