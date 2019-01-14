Украина: простые радости страны победившего абсурда

Глупость и неадекватность заразны. Настолько заразны, что зачастую передаются через телеэкран и социальные сети на расстояния в тысячи километров

Так, например, многие мои российские знакомые (политологи, эксперты, аналитики, журналисты, депутаты Госдумы , сенаторы) явно заразились некоторой неадекватностью от своих украинских коллег. В частности, утверждают в качестве тезиса они одно, а аргументированно доказывают прямо противоположное.

Для Украины это нормально. Там я ещё в 2005 году слышал, что, конечно, третий тур президентских выборов Конституцией не предусмотрен, но, поскольку иначе нельзя было сделать Ющенко президентом, то всё законно. То есть в первой фразе человек признаёт, что в стране произошёл государственный переворот (тогда ещё мирный, но насилие над Конституцией было). Антиконституционность действий Майдана признана. Дальше можно оправдывать актиконституционность «волей народа», «историческим значением Ющенко» и т.д. Но переворот есть переворот (большевики же не утверждали, что они законно сместили Временное правительство). Однако уже в следующей фразе тот же человек заявляет, что действия Майдана были законны, поскольку соответствовали его личным желаниям.

Так думал не один, не десять, не сто человек. Так думал весь первый «оранжевый» Майдан (40-45% населения страны), что и сделало возможными все последующие перевороты и войну в Донбассе. Они были уверены, что их желания = закон, а желания их политических оппонентов = преступление. Поэтому они искренне возмущались и возмущаются, когда их сажают в тюрьмы или убивают (даже в порядке самообороны), но считают себя в праве сажать в тюрьмы и убивать (даже без суда) всех, кто не разделяет их текущие (поскольку они у них меняются) взгляды на жизнь. Отсюда и их уверенность, что «фашизма на Украине нет».

Сейчас они уверены, что Порошенко может «честно победить» на президентских выборах. А на вопрос «Как?» отвечают: «Так у него же админресурс, СБУ , контроль над центризбиркомом и местными властями» и т.д. То есть доказательная часть предполагает, что Порошенко может не выиграть, а сфальсифицировать выборы. А это уже совсем другое дело.

Так вот, меня пугает, что российские политики, эксперты, журналисты с подачи украинцев тоже стали заявлять, что «Порошенко может выиграть выборы», а фактически доказывать, что он может их сфальсифицировать. Неважно, с чего начинается размывание правового сознания, на каком примере впервые отрабатывается логика абсурда. Важно, что постепенно эта логика начинает доминировать в процессе мышления и все выводы делаются на основе этой извращённой системы. Достаточно усвоить, что Порошенко может выиграть выборы, потому что ему это устроит СБУ, и вы сами не заметите, как завтра скажете по иному (внутриполитическому) поводу, что Конституцию можно законно нарушить, если это соответствует вашим желаниям. Когда же в государстве количество мыслящих таким образом людей достигает критической массы, оно легко взрывается изнутри, хоть вроде бы ничто не предвещало.

Так вот, Порошенко не может честно выиграть выборы. Более того, он даже не может их убедительно сфальсифицировать. Оппоненты уже лишили его такой возможности. Он может только совершить насилие над избирательным процессом и, объявив себя победителем, попытаться удержать власть. Мизерный шанс на временный успех есть. Но стабилизировать ситуацию и продержаться долго он всё равно не сможет. Даже если он физически уничтожит всех своих сегодняшних оппонентов, завтра появятся новые (из числа его сегодняшних подельников), причём более опасные, поскольку будут ещё меньше рефлексировать по поводу каких-то там законов, чем сегодняшние. А сегодняшние совсем не рефлексируют.

Тимошенко действительно наиболее реальный кандидат в сменщики Порошенко. Но её победа не очевидна. Почему, я писал уже пару лет назад, когда она ещё боролась за досрочные выборы. Сегодня это очевидно даже украинским экспертам, а Коломойский на основе этой неочевидности выстраивает свою оригинальную политическую стратегию.

Митинг в поддержку Ю. Тимошенко во Львове

Повторю основные свои тезисы двухгодичной давности. У Тимошенко действительно самый большой рейтинг (причём устойчиво самый большой, уже несколько лет подряд). Это даёт ей гарантированный выход во второй тур. Но он всё же очень мал, чтобы гарантировать во втором туре большинство голосов. Сейчас, когда до выборов осталось меньше трёх месяцев, опросы дают Тимошенко 15-25%. Даже если признать верной среднюю цифру (20%), то это ничто. В стране, где власть ненавидит 90% населения, столь маленький рейтинг фаворита избирательной кампании свидетельствует об одном — ей тоже не верят. Данные о гигантском антирейтинге Тимошенко (50-60%, по средним значениям) подтверждают это предположение.

Во втором туре Тимошенко может гарантированно выиграть только у Порошенко. Если Порошенко во второй тур не выходит, то Юлия Владимировна начинает концентрировать на себе ту ненависть, которая ранее концентрировалась на нём. Она давно не пользуется любовью народа, даже её нынешний рейтинг — остатки былой роскоши и свидетельство безысходности украинского майданного избирателя, которому не за кого голосовать. Вот он и голосует за наиболее сильного оппонента Порошенко.

Но парадокс второго тура ещё и в том, что если Порошенко в него выйдет, то массовые фальсификации для него будут серьёзно облегчены. Центральная и местная бюрократия, сам факт выхода Порошенко во второй тур воспримет как сигнал того, что власть он не отдаст. Следовательно, государственный аппарат тут же начнёт демонстрировать по отношению к нему избыточную лояльность. Поэтому единственный кандидат, у которого Тимошенко гарантированно выигрывает, окажется для неё и наиболее неудобным спарринг-партнёром. Случаются такие парадоксы.

Тимошенко не доверяет не только народ. Большинство олигархов любят её не больше, чем Порошенко. Все они осознают, что приход Тимошенко к власти будет означать ещё более жёсткие и массовые пиратские атаки на их активы и на них самих, чем это было при Порошенко. При этом у Тимошенко репутация кидалы, которой нельзя верить ни при каких условиях. Думаю, именно из-за этого Медведчуку и не удалось собрать в её поддержку широкую антипорошенковскую коалицию. Все обещания превращения Украины в «канцлерскую республику», в результате чего основная борьба должна была бы переместиться на парламентские выборы осенью 2019 года, не вызывают доверия.

Все знают, как быстро Юлия Владимировна способна брать назад своё слово. И никто не верит, что, став суперполномочным президентом, она через полгода будет рисковать всем на парламентских выборах, которые может и проиграть. Да и потом в качестве «канцлера» она будет в зависимости от тех самых депутатов, которые сейчас полностью зависят от президента. Зато в то, что, едва заняв президентское кресло, она тут же начнёт расправляться со своими врагами (а враги у неё все), верят не только её противники, но и сторонники.

Самой простой тактикой для олигархата было бы сбить Порошенко в первом туре, а Тимошенко во втором, организовав массовую поддержку тому, кто с ней выйдет (претендовал Гриценко). Однако остальные претенденты на выход во второй тур были столь амбициозными ничтожествами, что не внушали доверия большинству украинских олигархов. В лучшем случае в каждого отдельного кандидата готов был вложиться один олигарх. Никто из потенциальных участников второго тура не смог объединить вокруг своей кандидатуры весь олигархат (или как минимум его абсолютное большинство). Поэтому сегодня мы видим несколько олигархических тактик на второй тур.

Оппозиционный блок партия Оппоблок

Олигархи, объединённые «Оппозиционным блоком» поделились на тимошенковскую и порошенковскую части. И те, и другие публично дистанцируются от своего истинного кандидата (Порошенко/Тимошенко), заявляя, что они «за народ», «за улучшение отношений с Россией», «за миру — мир» и вообще за всё хорошее. Каждая группа имеет своего формального «кандидата от Юго-Востока». Обе группы получили от своего настоящего кандидата (Порошенко/Тимошенко), гарантии, что им будут созданы условия особого благоприятствования на парламентских выборах, а по итогам этих выборов будет определяться их вес в новой политической системе. За неимением лучшего этим гарантиям приходится верить.

По аналогичной схеме (но уже за деньги) работают индивидуальные проекты. Не знаю, кто конкретно решил выпустить на арену Симоненко, но лидер исчезнувшей КПУ на протяжении всей своей политической жизни играл на стороне действовавшей в конкретный момент власти. Думаю, что после наступившей пять лет назад политической смерти он этой привычке не изменил. Да и объективно говоря, Симоненко, оттягивая в пустоту часть антимайданного электората, работает в интересах Порошенко, дополнительно растаскивая электорат Юго-Востока.

Если в числе кандидатов официально появится Ляшко, то это тоже, скорее всего, будет проект Порошенко. Ляшко резко критикует действующую власть, значит, голоса он будет собирать среди протестного майданного электората — основной электоральной базы Тимошенко.

С Гриценко, много лет пытающимся продать образ «украинского Пиночета», и невнятным Вакарчуком сложнее. Невозможно предсказать точно, из какого электорального сегмента они будут оттягивать голоса. Поэтому их будут стараться минимизировать обе стороны. Если они решат пойти на выборы, то самое простое решение как для Тимошенко, так и для Порошенко — попытаться включить их в свою команду. Голоса как минимум не уйдут, а что-то они и добавят.

Гриценко слишком амбициозен, поэтому вряд ли согласится пойти к кому-то номером два (или три-четыре). Соответственно, он вынудит обоих главных фаворитов тратиться на дополнительную кампанию против него.

Наиболее тонкую игру, как всегда, ведёт Коломойский. Игорь Валерьевич уже организовал своему кандидату (Зеленскому) второе место в опросах. Учитывая дезориентацию населения и их недоверие к фаворитам, это действительно может привлечь к Зеленскому внимание избирателей и обеспечить неплохой результат 5-7-10%. С этим уже можно идти к любому фавориту (скорее всё же к Тимошенко, но Коломойский умеет удивлять) и предлагать снятие молодого-перспективного в его пользу, но не за деньги, а за серьёзную должность.

Если согласие будет получено, то именно потенциальная высокая должность Зеленского (или кого-то вместо него) будет для Коломойского гарантией «вклада». Место во власти должно давать возможность блокировать или тормозить важные инициативы правительства и президента, при этом уволить человека с этой должности должно быть крайне трудно или, как минимум, невыгодно с точки зрения политической перспективы. Опираясь на этот актив, Коломойский попытается завести в парламент партию Зеленского и получить достаточное количество мандатов для участия в правительственной коалиции любой конфигурации с «золотой акцией».

Владимир Зеленский

Как видим, стратегии разные — долгосрочные и краткосрочные, прямые, как железный лом, и с претензией на изысканность, но все они объединены одним принципом. Никто никому не верит и гарантию выполнения договорённостей все видят в занятии такой позиции, чтобы без них нельзя было обойтись при любом развитии событий. Только Порошенко и Тимошенко стремятся к безусловной победе на президентских выборах, поскольку для каждого из них поражение означает окончательную потерю всего (ещё одного шанса уже не будет).

У Тимошенко в случае победы больше всего шансов на временную стабилизацию ситуации (до конца 2019 — начала 2020 года), но только в случае, если она сразу после избрания не начнёт уничтожать своих врагов. А 90% за то, что начнёт. В таком случае она окажется в той же ситуации, что и Порошенко или любой другой гипотетический победитель: дестабилизация начнётся почти сразу после выборов.

В случае победы Порошенко дестабилизация начнётся потому, что победить он может только насилием, а на штыках очень неудобно сидеть. К тому же он смертельно всем надоел, а народ его ненавидит.

Любой гипотетический неожиданный кандидат будет чьей-то удачливой марионеткой, следовательно, вызовет недовольство всего олигархата резким смещением влияния в пользу одной финансово-политической группировки. Микшировать это недовольство можно было бы поделившись властью, но украинский олигархат добровольно делиться не привык.

Так что текущие украинские выборы интересны исключительно с точки зрения технологической. Необходимо представить полууголовный процесс в качестве конституционного, причём не собственному населению, а политикам ведущих государств мира. Причем для решения этой, практически глобальной задачи Украина располагает исключительно местечковыми технологиями и технологами. Впрочем, как было сказано выше, даже при помощи таких допотопных технологий украинцам уже удалось убедить значительную часть российского околополитического бомонда в том, что Порошенко, нарушая Конституцию и законы, может законно победить. Так что нас ждёт ещё масса открытий чудных.