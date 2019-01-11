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Порошенко заявил о своих заслугах по выводу Украины из «зоны риска» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 11 января 2019
Фото: Reuters
За последние четыре года власти смогли вывести Украину из зоны риска, заявил президент страны Петр Порошенко.
Еще четыре года назад Украина была полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы, написал Порошенко в Facebook.
«Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади», — отметил он.
В среду экономический эксперт Владимир Дебой сообщал, что внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения, превысив 70% от ВВП.
Согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.
В ноябре 2018 года Порошенко вынужден был оправдываться перед украинцами за повышение цен на газ тем, заявив, что страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.
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Комментарии6
Украина , В мире , Петр Порошенко , Международный валютный фонд
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