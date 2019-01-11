Порошенко заявил о своих заслугах по выводу Украины из «зоны риска»

За последние четыре года власти смогли вывести Украину из зоны риска, заявил президент страны Петр Порошенко

Еще четыре года назад Украина была полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы, написал Порошенко в Facebook.

«Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади», — отметил он.

В среду экономический эксперт Владимир Дебой сообщал, что внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения, превысив 70% от ВВП.

Согласно отчету МВФ , Украина является самой бедной страной Европы.

В ноябре 2018 года Порошенко вынужден был оправдываться перед украинцами за повышение цен на газ тем, заявив, что страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.