Украинцам нужен мир, а не томос. Эксперты об итогах гибридной автокефалии

«Выбиванием» томоса Порошенко не смог существенно поднять свой уровень поддержки, зато навязал свою повестку основным конкурентам на выборах, считают украинские политические эксперты

В воскресенье, 6 января, Украине был дарован томос (разрешение) на создание Православной церкви Украины (ПЦУ). Получал документ «предстоятель ПЦУ» Епифаний на церемонии в Стамбуле . Решение вызвало раскол в мировом православии. В свою очередь, украинские политические эксперты называют создание ПЦУ исключительно политическим проектом.

«Константинополь только усиливает этот раскол. Ведь УПЦ как самая большая каноническая православная церковь не принимает участие в создании ПЦУ», — считает политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Легальный «отжим», нарушение Конституции и международных конвенций

По сути Украина получила не автокефалию, о которой власти рассказывают народу, а некий гибридный вариант. Константинопольский патриарх Варфоломей практически завершил создание своей митрополии на Украине. Все догматические и административные вопросы отныне будут решаться через Фанар. Ему же отойдут зарубежные приходы «УПЦ Киевского патриархата» и Украинской православной автокефальной церкви, которые приносят значительные доходы. Миро ПЦУ теперь также должна закупать у Константинопольской патриархии.

На фоне этого, предполагают политэксперты, администрация Порошенко усилит давление на каноническую УПЦ.

Верховная Рада приняла закон №5309 о переименовании церквей. В УПЦ заявляют, что документ не касается церкви, поскольку она имеет свой центр в столичной Киево-Печерской лавре. Но вот у старообрядческих церквей начальство действительно находится в Москве , и им все-таки придется переименовываться.

Важно: документ приняли, даже несмотря на то что главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады постановило: законопроект не соответствует принципу светскости власти в Украине и противоречит нормам Конституции о равных правах независимо от вероисповедания.

Но и это еще не все. Депутаты могут узаконить массовый «отжим» приходов для ПЦУ, что поставит страну на грань вооруженных конфликтов.

«Спикер Рады Парубий считает, что в ближайшее время необходимо рассмотреть изменения в закон про свободу совести и религиозные организации — законопроект №4128. Его цель — создание механизма перераспределение приходов через проведение собора людей, имеющих определенную религиозную идентичность, и передачу прихода из одной церковной доминации другой доминации. По факту, как я понимаю, этот проект поможет начать передел приходов по всей стране в пользу ПЦУ», — сообщил Алексей Якубин.

И напомнил: научно-экспертное управление также раскритиковало документ, поскольку по Конституции церковь отделена от государства, а государство не имеет права вмешиваться в религиозную идентичность церковных общин. При этом до конца не ясно, что значат формулировки «религиозная идентичность» и «религиозная жизнь».

Как бы то ни было, утверждает Якубин, если закон примут, человек должен будет публично признаваться чиновникам в своих религиозных предпочтениях. А это нарушение 35-й статьи Конституции и международной конвенции по правам человека и европейских практик, которыми гарантируется в том числе право на приватность.

«Зачем это делается? Чтобы группы якобы от той или иной общины ездили по стране и голосовали за переход храмов в ПЦУ. На данный момент УПЦ имеет самое большое количество приходов в Украине — 12 тысяч. Это может привести и к переделу лавр УПЦ, которые имеют с государством долгосрочные договора аренды», — пояснил эксперт суть церковного рейдерства.

Он предполагает, что законопроект вынесут в сессионный зал парламента на следующей пленарной неделе. Возможно, в четверг, 17 января.

Порошенко обещал не томос, а закончить войну

Не исключено, что Петр Порошенко вместе с Епифанием устроят турне по стране с демонстрацией томоса, чтобы хоть как-то поднять рейтинг президента, которому необходимо мобилизовать электорат и проходить во второй тур выборов главы государства.

Однако переключить внимание украинцев вряд ли удастся. Граждан волнуют вопросы мира, цен на коммуналку, низкие пенсии и зарплаты, коррупция. Пункт «Церковь/религия» не входит даже в ТОП-10 главных насущных проблем простых украинцев, говорит социология. К тому же Порошенко на выборах-2014 не обещал украинцам автокефалию, зато обещал, например, закончить войну.

«В Чернигове президента обступили люди и спрашивали не о томосе и безвизе, а о том, как выжить на пенсию в 1400 грн (3300 руб.) и на зарплату в 3500 грн (8300 руб.), которую 80-90% жителей получают в этом городе», — отмечает кандидат исторических наук Валентин Гайдай.

Порошенко лучше было бы заняться повышением социальных стандартов с таким же рвением, с каким он «выбивал поместную православную церковь» для Украины, добавил Гайдай.

Блуждание в «АрМоВир» президента

В свою очередь, политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что проекты Порошенко для оболванивания украинского населения под названием «томос для Украины» или «армия, язык, вера» успешно внедрены. Увы.

«Ученые института украинского языка недавно определили самое популярное у украинцев слово в 2018 году — «томос». В 2017 году был «безвиз». Если на улице спросить у людей, что такое томос, то они не скажут. Политтехнологам Порошенко удалось оболванить население.