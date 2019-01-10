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Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери пошло на пользу России, утверждает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его мнению, произошедшее использует в свою пользу Кремль, который заинтересован в противостоянии с Западом. При таких раскладах Украину, ставшую субъектом международной политики, не ждет ничего хорошего.
В истории с отравлением Скрипалей эксперт по-прежнему относится скептически. У него осталось много вопросов, например, почему они не погибли, хотя вещество, которым их предположительно отравили, обязательно привело бы к летальному исходу.
«Почему они не умерли?»: Киев возмутили живые Скрипали
"Я помню комментарий соизобретателя «Новичка», который говорил, что этот химикат более смертоносный, чем американский «Викс». Если он сильнее, то почему они не умерли?" — сказал Кус в интервью украинскому изданию "Апостроф".
Эксперт остался недоволен реакцией западных стран на отравление Скрипалей. По его словам, многие ожидали, что США и Европа отреагирует жестко, однако их позиция была "недостаточно радикальной".
Политолог подчеркнул, что применение химоружия на территории иностранного государства равносильно агрессии. По мнению Куса, выгоду из этой темной истории получила Россия, которая, уверен эксперт, заинтересована в раскрутке противостояния с Западом.
Понимает ли эксперт, что при дальнейшем ухудшении отношений Москвы, Вашингтона и Брюсселя, Киев не ждет ничего хорошего? Украина, ставшая заложником западной политики, будет и дальше находиться в очаге геополитического противостояния. Это приведет к дальнейшему обнищанию населения, развалу инфраструктуры и еще большему закабалению Украины глобальными финансовыми институтами.
Президент Незалежной Петр Порошенко старательно раскручивает маховик противостояния с Россией. Но дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в стране может привести к внутреннему взрыву и жесткому политическому кризису, который может привести к концу его президентства.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отравление Скрипалей было необходимо для введения новых санкций против России. Экономические ограничения связаны с ростом могущества и конкурентноспособности Москвы, и в мире не хотят с этим мириться, пояснил глава государства.
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Комментарии
Украина , В мире , Сергей Скрипаль , Петр Порошенко , Владимир Путин , ГРУ , Куса
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