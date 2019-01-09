На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Эта необходимая мера, когда речь идёт о наблюдателях страны-агрессора и оккупанта», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Глава МИД отметил, что такое решение приветствует ОБСЕ. Несколько дней назад Украина направила письмо директору бюро ОБСЕ по демократичным институтам и правам человека Ингибьергу Сольрун Гисладоттиру с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
Ранее украинский суд отказал в принятии административного иска по организации избирательных участков на территории Российской Федерации. Таким образом, решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны остаётся в силе. Судья посчитал, что от наличия урны в дипучреждении Украины в РФ граждане страны не пострадают, как и итоги выборов, писал News.ru.