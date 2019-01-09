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Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах 

News.ru + ещё 15 1 час назад
На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Эта необходимая мера, когда речь идёт о наблюдателях страны-агрессора и оккупанта», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Глава МИД отметил, что такое решение приветствует ОБСЕ. Несколько дней назад Украина направила письмо директору бюро ОБСЕ по демократичным институтам и правам человека Ингибьергу Сольрун Гисладоттиру с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
Ранее украинский суд отказал в принятии административного иска по организации избирательных участков на территории Российской Федерации. Таким образом, решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны остаётся в силе. Судья посчитал, что от наличия урны в дипучреждении Украины в РФ граждане страны не пострадают, как и итоги выборов, писал News.ru.
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Комментарии14
Украина , Видео , В мире , Павел Климкин , МИД , Центризбирком России
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