Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах

«Эта необходимая мера, когда речь идёт о наблюдателях страны-агрессора и оккупанта», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Глава МИД отметил, что такое решение приветствует ОБСЕ. Несколько дней назад Украина направила письмо директору бюро ОБСЕ по демократичным институтам и правам человека Ингибьергу Сольрун Гисладоттиру с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.