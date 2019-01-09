На Украине отмечено 11 тысяч дезертиров

В рядах украинской армии зафиксировано беспрецедентное число дезертирств.

Как сообщает портал fakty.ua со ссылкой на Главную военную прокуратуру республики, с 2014 года — то есть при новой власти — возбуждено более 11 тысяч дел по факту самовольного бегства из рядов вооруженных сил или уклонения от службы. Уровень этого явления по-прежнему "стабильно высок". Рассматриваемые дела в рамках внутренних расследований были направлены в суд, и полторы тысячи обвинительных решений уже вынесено.