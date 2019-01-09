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На Украине отмечено 11 тысяч дезертиров 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рядах украинской армии зафиксировано беспрецедентное число дезертирств.
Как сообщает портал fakty.ua со ссылкой на Главную военную прокуратуру республики, с 2014 года — то есть при новой власти — возбуждено более 11 тысяч дел по факту самовольного бегства из рядов вооруженных сил или уклонения от службы. Уровень этого явления по-прежнему "стабильно высок". Рассматриваемые дела в рамках внутренних расследований были направлены в суд, и полторы тысячи обвинительных решений уже вынесено.
Напомним, что именно четыре года назад начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. За это время, как признал президент Украины Петр Порошенко в октябре 2018 года, погибло 2896 военнослужащих страны. А главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уточнил, что 900 военных покончили с собой или были убиты сослуживцами.
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Украина , Армия , Войска , Петр Порошенко
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