Падают и бомбят: ВВС Украины включены в число худших

Украинские военно-воздушные силы вошли в число худших в мире по итогам 2018 года, рассказали американские военные аналитики изданию We Are The Mighty. В комментарии указывается, что когда украинские самолеты проводят боевые операции на юго-востоке страны — в Донбассе — то это часто приводит к гибели мирных жителей. Ранее издание The National Interest включило советский МиГ-21 в число лучших истребителей в истории.

Украинские военно-воздушные силы заняли шестое в списке 10 худших ВВС в мире по итогам 2018 года — таковы результаты сделанного американским военным изданием We Are The Mighty анализа. В комментарии указывается, что когда украинские самолеты проводят боевые операции на юго-востоке страны — в Донбассе — то это часто приводит к гибели мирных жителей.

«Самолеты ВВС Украины падают без помощи противника, как это было видно из крушения истребителя Су-27 на западной Украине в 2018 году, в результате которого погиб подполковник Сет Джетро Неринг из Национальной гвардии Калифорнии. Фланкер упал, когда пилот знакомил американца с возможностями самолета», — говорится в материале.

По словам американских экспертов, эти аварии являются либо результатом плохого технического обслуживания или плохой подготовки пилота, либо и того, и другого сразу.

«В довершение всего, военно-воздушные силы Украины очень стары. В основном они состоят из машин, оставшихся после развала Советского Союза. Старые самолеты, в частности, легко сбиваются современными ракетами класса «земля-воздух», — добавляют аналитики.

В аннотации к самому рейтингу авторы указывают, что не видят своей целью создание уничижительного отношения к ВВС разных стран мира.

«Мы здесь не для того, чтобы высмеивать страны, у которых нет военно-воздушных сил, особенно если они не будут постоянно играть мускулами.

Вы никогда не слышали о Коста-Рике, желающей вторгнуться в Белиз из-за своих стратегических тайников с аквалангом. Нет, Коста-Рика слишком занята получением денег с американцев за поездки на йогу», — поясняется в статье.

В декабре прошлого года стало известно, что Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что истребитель Су-27 с бортовым номером 55, который потерпел крушение в Житомирской области, был произведен в 1987 году. Данный истребитель являлся одним из самых новых самолетов в составе воздушных сил Украины. За все время эксплуатации истребитель провел в небе 479 часов и совершил 824 посадки. В 2016 году машина прошла последний неплановый ремонт.

«Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину», — говорилось в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в день катастрофы полет Су-27 проходил в сложных погодных условиях. Полет продолжался порядка 30 минут. Летчик должен был выполнить пилотажные упражнения в сложных метеорологических условиях, а также отработать ряд других учебных задач, передает ФАН.

Летом 2018 года в пресс-службе ВВС Украины заявили, что украинский штурмовик Су-25, пролетевший на предельно низкой высоте над пляжем поселка Кирилловка в Запорожской области, отрабатывал учебные задания.

Там отметили, что военные учения были направлены на отработку противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника, передает НСН.

В конце прошлого года американское издание The National Interest писало, что применяемая в России стратегия модернизации военно-воздушного флота, в рамках которой в стране не разрабатывают новые модели, а улучшают характеристики существующих, показывает отличный результат. Это помогает экономить средства и в то же время получать необходимый результат.

В частности, журнал оценил российский бомбардировщик Ту-22М3М, дизайн которого, по сравнению с советским предшественником Ту-22М, практически не изменился, но новые характеристики позволяют назвать его «смертоносной» машиной. На него установят абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования: навигационную систему ГЛОНАСС, цифровой бортовой интерфейс и средства радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

В 2016 году NI назвал пять лучших истребителей в истории по критериям «эффективность — стоимость» и инновационность конструкции для своего времени. По мнению издания, лидерами среди истребителей всех времен и народов являются французский SPAD S.XIII времен Первой мировой войны, американский Grumman F6F Hellcat и германский мессершмит Ме-262 «Ласточка» (Schwalbe) Второй мировой войны, советский МиГ-21 и американский McDonnell Douglas F-15 Eagle эпохи «холодной войны».