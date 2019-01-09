Как на Украине погибнут черти. Украинское православие времен раскола и испытаний

После получения Порошенко томоса об автокефалии стало понятно, что церковный конфликт на Украине — это серьезно и надолго. На самом деле, ситуация имеет как минимум два последствия — общественно-политическое и чисто религиозное

Весь период подготовки автокефалии мировые СМИ, а особенно украинские и российские подробно освещали ситуацию. Так же подробно освещались и действия власти по созданию Православной церкви Украины (ПЦУ), которая объединила под одним константинопольским куполом бывших раскольников, преданных в каноническом православии анафеме. Действия Константинопольского патриархата на Украине весьма негативно оценены в российских СМИ и в околоцерковной сфере. А вот украинские СМИ в основном положительно оценивают решение власти и Фанара (исторический район Стамбула , в котором находится резиденция Константинопольского патриарха).

При этом российские СМИ обвиняют в «мягкотелости» Украинскую православную церковь (УПЦ) и ее митрополита Онуфрия.

Распространено мнение, что отсутствие внятной жесткой и однозначной реакции со стороны митрополита Онуфрия говорит о слабости УПЦ и желании услужить украинским националистам. Были заявления и о том, что украинская церковь привыкла сотрудничать с властями и сейчас «предает РПЦ и Россию ».

В самом деле, почему митрополит Онуфрий не призывает к борьбе с ПЦУ и можно ли говорить о том, что УПЦ проигрывает?

Политическое измерение украинского церковного конфликта

В политической, общественной, геополитической реальностях развернутая кампания против УПЦ является однозначным поражением России и РПЦ в борьбе с США и поддерживаемым ими Фанаром. Создание ПЦУ и дарование томоса об автокефалии, каким бы ущербным он ни был, является еще одним эффективным действием, направленным на разрыв общности русского и украинского народов.

Начавшийся в 2014 году процесс создания образа врага проходил в политическом, общественном, информационном измерениях, теперь же приобрел еще одно: религиозное. Во всех украинских СМИ трубят о том, что создание ПЦУ дает возможность сказать очередное «последнее прощай» Москве и русскому народу.

Более того, развернутая кампания гонений, которая усилится к середине января, особенно в случае принятия парламентом Украины законопроекта 4128 об изменении церковными общинами своей принадлежности, вынудит российские власти делать неприятный выбор: либо смириться с гонениями УПЦ на Украине, либо каким-то образом защищать права верующих канонической церкви. К сожалению, инструментарий, позволяющий прямо защитить православных от неправомерных действий украинской власти, весьма скуден, практически он отсутствует. Ни правительство, ни президент России не имеют никаких полномочий вмешательство внутрицерковный конфликт на Украине. А президент Петр Порошенко действующий в нарушении Конституции Украины, одним из положений которой является независимость церкви от государства, имеет при этом значительную поддержку общественности, СМИ и политических элит страны.

И перед Москвой и Московской патриархией встал вопрос: как реагировать, например, на выселение монахов из Киево-Печерской лавры? Ведь по закону, это церковь отделена от государства (как общественный институт), а здания и сооружения лавры принадлежат как раз государству и государство в лице Порошенко и его окружения готовы по формальным признакам воспользоваться своим правом распоряжаться лаврой и ее имуществом, в том числе святынями церкви, являющимися неотъемлемой частью лавры. Да и Московский патриархат не может вмешаться в эту поистине кощунственную ситуацию…

Сейчас в Москве надеются на победу в процессе президентских и парламентских выборов на Украине более прогрессивных и миролюбивых сил. С высокой вероятностью можно предположить, что победа возможна только в случае, если кандидат от юго-востока сможет выйти во второй тур. Только в этом случае условно пророссийская оппозиция с ориентацией на каноническое православие сможет в последующем на выборах в Раду, которые пройдут осенью, провести в парламент ощутимое для защиты канонического православия число депутатов. Однако, сможет ли Юрий Бойко , который сейчас выдвигается как наиболее перспективный кандидат от условно пророссийских сил, пройти во второй тур президентских выборов, большой вопрос.

Еще один удар по каноническому православию был нанесен, когда не сбылись надежды на то, что монахи со святой горы Афон, относящейся к юрисдикции Константинопольского патриархата, заявят о своем несогласии с действиями Фанара — ведь уже многие годы святая гора является местом паломничества россиян. По данным Русской службы Би-Би-Си, с 2005 года россияне пожертвовали монастырям Афона около 200 млн долларов. Многие надеялись на то, что монахи-афониты не позволят Фанару помогать украинским властям в гонениях на УПЦ. Но оказалось, что сам текст томоса оформлялся на Афоне, в Ксенофонтском монастыре, известным мастером каллиграфии иеромонахом Лукой.

Таким образом, по сути, УПЦ осталось один на один с властью и деструктивными действиями Константинопольского патриархата. И в этой ситуации многие эксперты ожидали от УПЦ и прежде всего митрополита Онуфрия жестких заявлений и действий. Но не дождались. Почему?

Церковь живет своей жизнью

После проведения 15 декабря 2018 года «объединительного собора» в СМИ стали появляться многочисленные сообщения о переходах парафий УПЦ в ПЦУ. Наше издание уже писало об этих переходах: не все из них нашли свое подтверждение — в настоящее время только 27 приходов перешли из УПЦ в опекаемую государством ПЦУ. И это при том, что в ПЦУ перешли два весьма влиятельных архиерея: митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон (Шостацкий).

С другой стороны, настоящее давление на священников УПЦ пока и не начиналось, власть ждет завершения процесса с томосом, чтобы развернуть в полную силу гонения и отбирание парафий. Многие священники и архиереи могут дрогнуть и перейти в ПЦУ, получившую от Константинополя статус канонической церкви.

В то же время нельзя говорить о том, что УПЦ находится в глубоком кризисе. Согласно отчета управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), за 2018 год УПЦ открыла 7 новых монастырей: 2 мужских и 5 женских. Не смотря на переходы в ПЦУ и захваты храмов выросло количество приходов: с 12 069 в 2017 до 12 092 в 2018. Также выросло количество священников: с 12 283 до 12 409. Увеличилось количество монахов УПЦ до 4 501. То есть переход 27 приходов из 12 тысяч — капля в море. Как бы не раздували официальные украинские СМИ эту каплю, морем она не стала. Даже до ручья далеко.

Разумеется, такая ситуация стала возможной благодаря мудрому руководству митрополита Онуфрия, который, не смотря на давление со стороны власти, продолжает строить и развивать УПЦ. Пока у него отнимают приходы и церкви в одном месте, он создает их в других. УПЦ — живая, развивающаяся церковная структура. В этом ее огромная сила. Хоть в украинских СМИ ведется кампания против Онуфрия лично и УПЦ в целом, Церковь остается наиболее многочисленной и влиятельной конфессией в стране. И ничего с этим поделать власть и ее пропагандисты не могут. Во всяком случае пока.

Такой результат, в частности, обусловлен тем, что руководители УПЦ до последнего стараются сохранить относительно лояльные отношения с украинской властью, какой бы она ни была. Возможно, кто-то обвинит УПЦ в слабости. Но Церковь и не должна быть оппозиционной власти и государству структурой, у нее другие цели и функции, не политического свойства. Более того, в отличие от президента Порошенко, в УПЦ придерживаются конституционного принципа независимости и невмешательства Церкви в государственные дела.

Может ли имеющаяся ситуация измениться? Разумеется, может, но здесь мы переходим к еще одному измерению церковного конфликта.

Взгляд изнутри Церкви

В последнее время в российских СМИ некоторые эксперты и политики обвиняют митрополита Онуфрия в отсутствии жесткой позиции относительно русофобской позиции украинской власти. Многим хотелось бы, чтобы УПЦ заняло более пророссийскую позицию относительно конфликта на Донбассе, деятельности Порошенко, Парубия и прочих националистов во власти.

Однако, следует понимать, что Церковь уже две тысячи лет существует не ради поддержки либо наоборот, свержения режимов и властей. Во всяком случае в последние полтора-два столетия. Церковь, как это заложено в Евангелии, существует для спасения душ прихожан. Вот это основная цель любой Церкви, будь это Константинопольский патриархат, РПЦ или УПЦ.

Но многочисленность паствы Церкви, а также зависимость от государства в административных, финансовых и прочих вопросах, создает для светской власти большое искушение использовать Церковь в своих интересах. И получается, что Церковь, против ее желания и предназначения, становится заложником, а иногда и участником политических процессов.

Неотъемлемой частью церковной жизни является молитва. И именно в трудные времена молитвы становятся более жаркими, более искренними. Поэтому и Блаженнейший Онуфрий, и священники УПЦ призывают именно к молитве, а не к участию в войне или майданах. Именно ради совместной молитвы прихожане каждое воскресенье собираются на литургии, и именно по молитве Бог меняет жизни и судьбы христиан в лучшую сторону. Не политический режим, не лозунги и декларации и не власть и богатство. Именно совместная молитва объединяет христиан, а не общие политические взгляды.

Многие укоряли УПЦ и митрополита Онуфрия в том, что Церковь не поддержала противников киевского режима в войне на Донбассе. Но ведь поддержав одну сторону, Церковь бы закрыла бы свои двери для православных другой стороны. Принесло бы это пользу верующим, Церкви и Православию в целом? Вряд ли.

Сложно опровергать обвинения в недостатках, которые звучат в адрес Церкви и отдельных иерархов в связи с нынешней ситуацией на Украине. В Церкви нет таких грехов, которых не было бы в мире. Конечно, руководство УПЦ и РПЦ подвела излишняя самонадеянность и недооценка коварства Константинопольского патриархата, пошедшего на нарушение устоявшихся традиций. Но в итоге это приведет к тому, что в сомнительную ПЦУ уйдут самые слабые в своей вере архиереи, священники и прихожане.

Сложившаяся ситуация поставила перед украинскими православными по-настоящему мировоззренческий и духовный выбор: готовы ли они сохранить веру в Христа и остаться в канонической церкви, либо они готовы пойти на поводу власти и СМИ и влиться в поддерживаемую националистами ПЦУ? Это одновременно и испытание веры, и испытание духа верующих.