Порошенко расплатился целым храмом за томос

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, чем Порошенко расплатился за томос 

Вести.Ru + ещё 27 52 минуты назад
Храм за томос — такие обещания дал президент Украины Петр Порошенко Константинопольскому патриархату, выяснили украинские СМИ.
Томос в начале января подписал Вселенский патриарх Варфоломей и все члены Святейшего Синода. В обмен на это патриархату может перейти храм Спаса на Берестове, который входит в комплекс Киево-Печерской Лавры. Собор вместе с могилой основателя Москвы князя Юрия Долгорукого украинский лидер пообещал передать в обмен на указ об автокефалии.
Несмотря на то, что церковь Спас на Берестове находится вне стен Лавры, она считается частью всего исторического комплекса, относящегося ко Всемирному наследию. Село Берестово являлось загородной резиденцией великих киевских князей. Первое упоминание о нем содержится в "Повести временных лет" и относится к 980 году. В 1015 году здесь скончался креститель Руси великий князь Владимир. Здесь жили и вели государственную деятельность его потомки — князья Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Храм был разрушен в 1240 году войсками хана Батыя. Восстановлен только в 1640-х годах, новая колокольня пристроена в начале XIX века. В таком виде храм сохранился до наших дней.
Сейчас храм не используется для службы. В течение последних 18 лет в нем идут реставрационные работы.
Вести.Ru: последние новости
Зеленского сочли опасным для Украины Томос вернулся из Константинополя в Киев Томос придется вернуть
Комментарии142
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Встреча с Путиным: что утаил Трамп53
Япония нашла средство борьбы с Россией558
Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение185
Зеленскому вынесли неутешительный вердикт191
Порошенко уличили в «политическом лукавстве»66
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:19
Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей
Шоу-бизнес
02:33
Кошмар для Америки: в США описали союз России и Китая
В мире Статьи
04:24
Порошенко расплатился целым храмом за томос
Украина В мире
00:45
Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение
Общество
01:09
Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть
В мире Происшествия
14:08
Встреча с Путиным: что утаил Трамп
Политика Статьи
01:26
Не опять, а снова! Кафельникова намекнула на новый роман
Шоу-бизнес
03:21
Зеленский опасен: в Киеве рассказали про выборы
В мире Статьи
00:17
Зеленскому вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение