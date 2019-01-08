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«Новая церковь» Украины захотела передать оригинал томоса в госархив 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
«Новая церковь» Украины намерена передать оригинал томоса об автокефалии в госархив страны, сообщают местные СМИ.
Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что оригинал томоса якобы «передадут в государственный архив», передает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство «Украинские новости».
Также будет сделана копия томоса, которая будет находиться в Софийском соборе.
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В свою очередь государственная архивная служба должна будет определить, в какой архив передать томос. Предположительно, это будет Центральный госархив высших органов власти и управления Украины.
Ранее сообщалось, что на Украине запутались с тем, куда девать томос.
Так, представитель минкультуры страны заявлял, что Киев должен вернуть томос об автокефалии «новой церкви», чтобы его смогли подписать все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, однако позже эту информацию опровергли.
Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется автокефалия для Украины.
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Комментарии6
Украина , В мире , Общество , Минкультуры , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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