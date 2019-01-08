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Между ЕС и США вспыхнул дипломатический скандал
Между ЕС и США вспыхнул дипломатический скандал

Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в Facebook, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
В тот день проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия. Мероприятие широко освещалось в украинских СМИ. На фотографиях у Порошенко красное и опухшее лицо.
По словам Бутусова, президенту показывали снайперскую винтовку, которая была установлена на станок, и предложили ему выстрелить. Однако военные не предупредили его о мощной отдаче.
"К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу", — рассказал журналист. Он добавил, что находившиеся поблизости генералы сразу притихли, как "нашкодившие котята".
Несмотря на случившееся, Порошенко согласился встретиться с прессой, надев кепку, прикрывающую лицо.
"Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и бестолковую охрану, которые не в состоянии оказались подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук", — подчеркнул Бутусов.
Журналист отметил, что Порошенко на том мероприятии произнес "вполне четкую речь".
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Комментарии44
Украина , В мире , Петр Порошенко , Юрий Бутусов
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