Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

В тот день проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия. Мероприятие широко освещалось в украинских СМИ. На фотографиях у Порошенко красное и опухшее лицо.

По словам Бутусова, президенту показывали снайперскую винтовку, которая была установлена на станок, и предложили ему выстрелить. Однако военные не предупредили его о мощной отдаче.

"К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу", — рассказал журналист. Он добавил, что находившиеся поблизости генералы сразу притихли, как "нашкодившие котята".

Несмотря на случившееся, Порошенко согласился встретиться с прессой, надев кепку, прикрывающую лицо.

"Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и бестолковую охрану, которые не в состоянии оказались подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук", — подчеркнул Бутусов.

Журналист отметил, что Порошенко на том мероприятии произнес "вполне четкую речь".