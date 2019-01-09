Томос — недействителен: эксперт рассказал о неканоничности ПЦУ

Главред (Украина) . В томосе об автокефалии Православной церкви Украины не хватает подписей члена синода Вселенского патриархата, поэтому он является недействительным. В связи с этим томос об автокефалии ПЦУ на некоторое время вернут в Стамбул , говорится в статье

Профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе , глава отдела внешних церковных связей УПЦ в 2007-2009 гг. Кирилл Говорун заяваил, что Православная церковь Украины окончательно установится, лишь когда последний член синода Крнстантинопольского патриархата поставит под томосом свою подпись, и сделает это именно на заседании синода.

«Томос, который подписан только Вселенским патриархом, без подписей членов синода, недействителен. Он так и называется: патриарший и синодальный томос — и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов синода… Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже», — написал Говорун в своем «Фейсбуке».

Ранее сообщалось, что из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины. Напомним, в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами синода Вселенского патриархата.

Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул. Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.