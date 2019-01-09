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Томос — недействителен: эксперт рассказал о неканоничности ПЦУ 

ИноСМИ 58 минут назад
Фото: © AP Photo, Lefteris Pitarakis
В томосе об автокефалии Православной церкви Украины не хватает подписей члена синода Вселенского патриархата, поэтому он является недействительным. В связи с этим томос об автокефалии ПЦУ на некоторое время вернут в Стамбул, говорится в статье Главред (Украина) .
Профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей УПЦ в 2007-2009 гг. Кирилл Говорун заяваил, что Православная церковь Украины окончательно установится, лишь когда последний член синода Крнстантинопольского патриархата поставит под томосом свою подпись, и сделает это именно на заседании синода.
«Томос, который подписан только Вселенским патриархом, без подписей членов синода, недействителен. Он так и называется: патриарший и синодальный томос — и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов синода… Извините, что порчу праздник. Томос мне друг, но каноническая истина дороже», — написал Говорун в своем «Фейсбуке».
Ранее сообщалось, что из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины. Напомним, в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами синода Вселенского патриархата.
Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул. Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.
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Украина , Статьи , Минкультуры , РПЦ , Лос-Анджелес , Стамбул
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