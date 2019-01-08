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Стала известна судьба потерянного томоса об автокефалии
Стала известна судьба потерянного томоса об автокефалии

Климкин призвал к введению постоянного запрета на въезд мужчин из России 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: Державна прикордонна служба України
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
Такую меру политик назвал "умной и правильной фильтрацией".
"А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет", — цитирует его УНИАН.
Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. В конце декабря президент Петр Порошенко объявил об окончании его действия. На время военного положения Киев ограничил въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений против украинцев, а, напротив, облегчит режим их пребывания в стране и получения российского гражданства.
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Комментарии4
Украина , В мире , Политика , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Путин , Верховная Рада , УНИАН
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