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На Украине признали неготовность страны к вступлению в НАТО и ЕС 

Рамблер + ещё 6 53 минуты назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины признал, что страна не сможет вступить в ЕС или стать членом НАТО в ближайшие годы.
Глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина в своем нынешнем состоянии не попадет ни в НАТО, ни в ЕС.
«Ни за год, ни за два, ни за пять не вступит», — предрек он в эфире украинского телевидения.
По его словам, с натовцами договариваться немного проще, чем с европейскими политиками. Однако все упирается в состояние дел на самой Украине
«…Нужно сделать что-то на Украине, так как мы сами не готовы. Вот честно должны говорить», — сказал он.
Пять лет назад в Киеве произошел госпереворот и страна, ведомая националистами, порвала все экономические связи с Россией. Новые власти объявили курс на интеграцию с Европой и Североатлантическим блоком. Несмотря на очевидные экономические проблемы после смены политического курса, президент Порошенко хочет закрепить в конституции положение о будущей интеграции Украины с ЕС и НАТО. Законопроект уже одобрен в первом чтении.
В самой Европе со скепсисом воспринимают устремления Киева. Два года назад глава Еврокомиссии заявил, что Украине не суждено стать членом ЕС и НАТО как минимум «в ближайшие 20-25 лет».
Комментарии28
Украина , Африка , В мире , Европа , Павел Климкин , МИД , ЕС , Еврокомиссия , НАТО
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