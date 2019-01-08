На Украине признали неготовность страны к вступлению в НАТО и ЕС

Глава МИД Украины признал, что страна не сможет вступить в ЕС или стать членом НАТО в ближайшие годы.

Глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина в своем нынешнем состоянии не попадет ни в НАТО, ни в ЕС.

«Ни за год, ни за два, ни за пять не вступит», — предрек он в эфире украинского телевидения.

По его словам, с натовцами договариваться немного проще, чем с европейскими политиками. Однако все упирается в состояние дел на самой Украине

«…Нужно сделать что-то на Украине, так как мы сами не готовы. Вот честно должны говорить», — сказал он.

Пять лет назад в Киеве произошел госпереворот и страна, ведомая националистами, порвала все экономические связи с Россией. Новые власти объявили курс на интеграцию с Европой и Североатлантическим блоком. Несмотря на очевидные экономические проблемы после смены политического курса, президент Порошенко хочет закрепить в конституции положение о будущей интеграции Украины с ЕС и НАТО. Законопроект уже одобрен в первом чтении.