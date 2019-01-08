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На Украине опровергли информацию о возврате томоса в Стамбул 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство культуры Украины опровергло информацию о том, что томос об автокефалии "новой церкви" в ближайшие дни вернут из Киева в Стамбул, передает во вторник Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".
Ранее руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что томос об автокефалии "новой церкви" вернут в Стамбул, чтоб его подписали все члены Вселенского Святейшего Синода Константинопольского патриархата, поскольку сейчас он подписан только Константинопольским патриархом.
"Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата", — сообщили телеканалу в Минкульте.
В ведомстве добавили, что томос будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской.
Константинопольский патриарх 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
В Киеве 15 декабря 2018 по инициативе президента Украины Петра Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.
Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Минкультуры , РПЦ , Стамбул
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