Украинские телезрители назвали получение томоса «политтехнологией»

Украинцы назвали предоставление «томоса» Украине «политтехнологией», пишет РИА «Новости» со ссылкой на блог одного их священнослужителей канонической УПЦ.

Согласно опросу украинского телеканала «Макси ТВ», 95% телезрителей высказались за то, что томос об автокефалии, предоставленный новой украинской церкви, является политической технологией. 4% украинцев назвали это историческим событием, еще процент — событием будничным.

В опросе приняли участие 2100 человек.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», на котором главой новой объединенной «автокефальной» церкви был избран Епифаний Думенко. 6 января Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии.

Ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей, а также имеет ряд других ограничений.