Украинцы назвали предоставление «томоса» Украине «политтехнологией», пишет РИА «Новости» со ссылкой на блог одного их священнослужителей канонической УПЦ.
Согласно опросу украинского телеканала «Макси ТВ», 95% телезрителей высказались за то, что томос об автокефалии, предоставленный новой украинской церкви, является политической технологией. 4% украинцев назвали это историческим событием, еще процент — событием будничным.
В опросе приняли участие 2100 человек.
15 декабря 2018 года в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», на котором главой новой объединенной «автокефальной» церкви был избран Епифаний Думенко. 6 января Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии.
Ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей, а также имеет ряд других ограничений.