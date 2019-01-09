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Украинские телезрители назвали получение томоса «политтехнологией» 

Рамблер + ещё 43 1 час назад
Украинцы назвали предоставление «томоса» Украине «политтехнологией», пишет РИА «Новости» со ссылкой на блог одного их священнослужителей канонической УПЦ.
Согласно опросу украинского телеканала «Макси ТВ», 95% телезрителей высказались за то, что томос об автокефалии, предоставленный новой украинской церкви, является политической технологией. 4% украинцев назвали это историческим событием, еще процент — событием будничным.
В опросе приняли участие 2100 человек.
15 декабря 2018 года в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», на котором главой новой объединенной «автокефальной» церкви был избран Епифаний Думенко. 6 января Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии.
Ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей, а также имеет ряд других ограничений.
Украина , Видео , В мире , РИА Новости
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