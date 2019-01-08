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Семью Порошенко в вышиванках высмеяли в Сети 

News.ru + ещё 4 28 минут назад
Фото: Twitter
Семейная фотография президента Украины Петра Порошенко на фоне новогодней ёлки, на которой вся семья одета в вышиванки, стала объектом насмешек в Сети. Пользователи Twitter, где был опубликован снимок, не поскупились на колкие шутки и сарказм в комментариях.
"Из Лондона приехали, вышиванки надели, молодцы", — моментально отреагировали комментаторы.
Таким образом Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. Кроме того, он опубликовал видеообращение о важности томоса для Украины, в конце которого трое его взрослых детей поют песни и играют на фортепиано.
«Украинская звезда засияла в созвездии независимых и равных национальных церквей» —подписал глава Украины свой пост.
В ответ на это пользователи обвинили Порошенко в раскольничестве и продаже Украины Западу.
Некоторые отметили, что украинский лидер забыл погладить брюки, а другие же отметили, что теперь Порошенко с семьей сможет спокойно отдохнуть на Мальдивах, так как за томос и полёт в делегации Стамбул заплатили деньгами налогоплательщиков.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко
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