Семью Порошенко в вышиванках высмеяли в Сети

Семейная фотография президента Украины Петра Порошенко на фоне новогодней ёлки, на которой вся семья одета в вышиванки, стала объектом насмешек в Сети. Пользователи Twitter, где был опубликован снимок, не поскупились на колкие шутки и сарказм в комментариях.

"Из Лондона приехали, вышиванки надели, молодцы", — моментально отреагировали комментаторы.

Таким образом Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. Кроме того, он опубликовал видеообращение о важности томоса для Украины, в конце которого трое его взрослых детей поют песни и играют на фортепиано.

«Украинская звезда засияла в созвездии независимых и равных национальных церквей» —подписал глава Украины свой пост. Вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само — з народженням незалежної Православної Церкви України pic.twitter.com/bEI4xz6OiX— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

В ответ на это пользователи обвинили Порошенко в раскольничестве и продаже Украины Западу.

Некоторые отметили, что украинский лидер забыл погладить брюки, а другие же отметили, что теперь Порошенко с семьей сможет спокойно отдохнуть на Мальдивах, так как за томос и полёт в делегации Стамбул заплатили деньгами налогоплательщиков.