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Порошенко: никто не способен остановить Украину 

RT на русском + ещё 78 54 минуты назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной Православной церкви Украины».
«Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом Украинского государства», — написал Порошенко в Twitter.
Он также добавил, что никто не способен остановить Украину.
«Мы завоевали нашу независимость, но это не завершение, а только начало — нам по-прежнему нужно единство. Однако, уже точно никто не способен остановить Украину», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , РПЦ
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