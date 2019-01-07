Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира»

Православные верующие отмечают в понедельник один из самых главных праздников церковного года — Рождество Христово.

"Искренне поздравляю всех украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым! Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлет нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом — Різдвом Христовим!



Хай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця.



Христос народився!

Славімо Його! pic.twitter.com/Uu4NoSXizn— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 January 2019

Украинский премьер Владимир Гройсман пожелал украинцам веры в себя и страну.