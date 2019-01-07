Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пожелал украинцам на Рождество «долгожданного мира» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Рождеством.
Патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Украине
Православные верующие отмечают в понедельник один из самых главных праздников церковного года — Рождество Христово.
"Искренне поздравляю всех украинцев с большим церковным и глубоко семейным праздником — Рождеством Христовым! Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлет нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Украинский премьер Владимир Гройсман пожелал украинцам веры в себя и страну.
"Пусть в этот светлый день сердца украинцев будут полны радостью, теплом, верой в себя и нашу страну", — написал он в Twitter.
Последние новости
Американские сенаторы признали Украину "неуправляемой проблемой" Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии150
Украина , В мире , Иисус Христос , Петр Порошенко , Владимир Гройсман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабль США устроил провокацию в Южно-Китайском море1
Патриарх Кирилл жестко отреагировал на томос Украины84
Чрезвычайное положение: Трамп идет ва-банк352
Прояснилась судьба спасенного в Магнитогорске малыша14
Россия установила «слежку» за кораблем США116
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение