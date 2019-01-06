Бандеровские лозунги прозвучали после получения Киевом томоса

ТАСС. Бандеровские лозунги прозвучали в резиденции Константинопольского патриарха сразу после вручения томоса. Нацистскими приветствиями обменялись в соборе святого Георгия члены украинской делегации, составленной из высокопоставленных политиков, сообщает

Кафедральный собор Святого Георгия Победоносца в Стамбуле с 1601 года является резиденцией Константинопольского патрарха.

Кто-то из членов делегации прямо в этом старинном храме выкрикнул: «Слава Украине !». Хор из нескольких голосов отозвался: «Героям слава!».

Данное приветствие использовалось бандеровцами, сотрудничавшими с нацистами, и устраивавшими резню евреев и поляков в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос главе «новой украинской церкви» Епифанию Думенко. Томосом называют указ патриарха. В данном случае документ дарует частичную независимость (автокефалию) так называемой « православной церкви Украины» (ПЦУ).

В прошлом году в Киеве собрали объединительный собор из раскольников, ранее не признаваемых мировым православием, и выбрали «предстоятеля» ПЦУ — Епифания Думенко. Выборы прошли с согласия патриарха Константинополя и имели националистический мотив: создание новой религиозной структуры с целью выдавливания с Украины дочерней церкви РПЦ — Украинской православной церкви Московского патриархата.

В итоге мировое православие раскололось. Русская православная церковь объявила о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью. В РПЦ заявили, что не признают томос для Украины, поскольку он не обладает канонической силой.