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Бандеровские лозунги прозвучали после получения Киевом томоса 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Бандеровские лозунги прозвучали в резиденции Константинопольского патриарха сразу после вручения томоса. Нацистскими приветствиями обменялись в соборе святого Георгия члены украинской делегации, составленной из высокопоставленных политиков, сообщает ТАСС.
Кафедральный собор Святого Георгия Победоносца в Стамбуле с 1601 года является резиденцией Константинопольского патрарха.
Кто-то из членов делегации прямо в этом старинном храме выкрикнул: «Слава Украине!». Хор из нескольких голосов отозвался: «Героям слава!».
Название новой церкви Украины взорвало Сеть
Данное приветствие использовалось бандеровцами, сотрудничавшими с нацистами, и устраивавшими резню евреев и поляков в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос главе «новой украинской церкви» Епифанию Думенко. Томосом называют указ патриарха. В данном случае документ дарует частичную независимость (автокефалию) так называемой «православной церкви Украины» (ПЦУ).
В прошлом году в Киеве собрали объединительный собор из раскольников, ранее не признаваемых мировым православием, и выбрали «предстоятеля» ПЦУ — Епифания Думенко. Выборы прошли с согласия патриарха Константинополя и имели националистический мотив: создание новой религиозной структуры с целью выдавливания с Украины дочерней церкви РПЦ — Украинской православной церкви Московского патриархата.
В итоге мировое православие раскололось. Русская православная церковь объявила о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью. В РПЦ заявили, что не признают томос для Украины, поскольку он не обладает канонической силой.
Комментарии206
Украина , В мире , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Стамбул
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