Патриарх Варфоломей вручил томос Епифанию Думенко

РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос главе «новой украинской церкви» Епифанию Думенко. Документ о независимости был получен после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия, передает

На церемонии присутствовали президент Украины с женой, спикер рады, министр экономического развития и другие высокопоставленные чиновники.

Томос об автокефалии "новой церкви" Варфоломей подписал накануне.

Порошенко заявил, что благодарен всем, кто молился за возникновение новой религиозной структуры.

В прошлом году патриарх Варфоломей положил начало мировому расколу православия, заявив, что предоставит автокефалию новой церкви на Украине, создаваемой по политическим мотивам, в противовес России. РПЦ расценила этот шаг как посягательство на свою каноническую территорию. На Украине действует ее дочерняя Украинская православная церковь Московского патриархата, которую местные политики-радикалы стремятся ликвидировать и заменить новой структурой.

В итоге РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Между тем в Киеве собрали объединительный собор из раскольников, ранее не признаваемых мировым православием, и выбрали «предстоятеля» — Епифания Думенко.

В РПЦ уже заявили, что не признают томос для Украины, поскольку он не обладает канонической силой.

Внимание светских властей Украины к религиозным проблемам не случайно.

Эксперты отмечают, что за счет томоса Порошенко пытается компенсировать пять лет своего неудачного правления, приведшего страну к экономическому краху.

Многие украинцы в соцсетях задаются вопросом, почему светские чиновники занимаются религиозными вопросами, и почему на бюджетные деньги в Стамбул «за томосом» отправилась вся верхушка страны.

Выборы президента состоятся на Украине весной нынешнего года.