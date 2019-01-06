International Policy Digest (Южная Корея): единственный выход для Украины — национальное примирение, а не политическое преследование

Недавно в Вашингтоне состоялась встреча группы сенаторов-республиканцев и представителей ряда общественных организаций Украины . Ключевым вопросом, который обсуждался в ходе этой встречи, был вопрос национального примирения как решения для Украины — нашего экономически неспокойного союзника в Восточной Европе. Журналистов на эту встречу не пригласили. Украинские представители объяснили это тем, что они не заинтересованы в освещении этой темы в СМИ на фоне роста радикальных движений и нарастания агрессии в украинском обществе.

Альтернативные точки зрения на Украине категорически отвергаются, пояснили украинские гражданские активисты.

Американские политики вновь заявили, что Украина превращается в неуправляемый вызов для США Евросоюза . Хорошо известно, что международные финансовые институты предпринимают серьезные усилия для стабилизации экономики Украины и вливают в нее миллиарды долларов. Однако головокружительная коррупция и расходы на войну в Донбассе делают усилия международного сообщества расточительными. Вместо ожидаемого роста внутреннего ВВП, в последние годы наблюдается его неуклонный спад, так как образованные украинцы бегут из своей страны в поисках экономического убежища в других пусть и нестабильных экономиках третьего мира.

Кроме того, нарастает противостояние между Украиной и Россией, что, вероятно, приведет к эскалации вооруженного конфликта между двумя странами. Европа будет вынуждена принять активное участие в конфликтной ситуации. В этой связи администрация Трампа и Госдепартамент осознают необходимость прибегнуть к новым мерам для противодействия экономического и политического разрушительного хаоса на Украины. Первым шагом, чтобы остановить погружение Украины в хаос, должен стать процесс внутреннего украинского примирения.

К сожалению, президент Украины Петр Порошенко взял курс на юридическое преследование своих политических оппонентов. Это преследование осуществляется с использованием утилитарных средств, противоречащих верховенству права. Как бывший советский режим, Украина имеет историю использования своих правоохранительных учреждений для выполнения реализации политических требований, опираясь на сомнительные методы для достижения политических целей. В этом плане Украина и президент Порошенко, возможно, не одиноки, но, учитывая текущую геополитическую динамику, ставки особенно высоки для Украины и США.

Суды, которые контролируются украинскими политиками и олигархами и не являются по-настоящему независимыми, часто выносят вердикты, которые продвигают повестку дня, мотивированную усилиями по устранению политических оппонентов, а не продвигают интересы справедливости или благосостояния украинского народа. Суд над бывшим президентом Виктором Януковичем является примером такой внесудебной расправы. На Украине и сейчас этот судебный процесс часто называют «пародией». Обвинение не представило каких-либо существенных доказательств вины по серьезным обвинениям в государственной измене.

Американские и украинские адвокаты Януковича задокументировали огромное число нарушений и вопиющее пренебрежение процессом и законом. Украинский суд неоднократно нарушал закон и права подсудимого, отклоняя ходатайства его адвокатов о проведении экспертного анализа почерка и привлечении ключевых свидетелей защиты.

Судебный процесс продемонстрировал пренебрежение к верховенству права как Украины, так и универсальным принципам юридического равенства и прав человека. Обвиняемый был даже лишен права выступить с заключительным словом. Судьи не дали возможности перенести выступление Януковича с заключительным словом несмотря на просьбу его адвокатов из-за недавно полученной экс-президентом серьезной травмы.

Правосудие часто проверяется в самых сложных случаях — когда оно действительно имеет значение. Суд над Януковичем — это показатель того, что политические реформы на Украине проваливаются. Обвинительный вердикт будет рассматриваться как надуманный, независимо от вины или невиновности Януковича. Неудача на уровне судебного разбирательства, несомненно, дадут возможность бывшему президенту обратиться в Верховный суд Украины, а затем в Европейский суд по правам человека , который вполне может оправдать Януковича.

Американские политики пообещали, что материалы по этому делу будут запрошены в Оболонском суде города Киева, а предполагаемые нарушения прав человека и верховенства закона будут проверены западными экспертами. Согласно открытым источникам и нашим контактам в Республиканской партии , администрация Трампа обеспокоена ростом политических преследований на Украине в свете предстоящих там президентских выборов. Судебные процессы не могут быть узурпированы в угоду личной политической повестке дня какого-либо должностного лица, и это беспокоит страну, которая стремится стать полноправным членом Европейского союза.

Опять же, вместо политической вендетты Украина должна сосредоточиться на национальном примирении, прекращении войны на Донбассе, восстановлении экономики и выходе страны из экономического кризиса. Сегодня Украина является союзником США и ЕС, но это же государство воюет с Россией и с самим собой. В рамках примирения, возможно, стоит вовлечь Януковича в процесс примирения в раздираемом войной Донбассе. Украине нужно вернуть Донбасс домой. Всемирный банк МВФ также подчеркивают важность Донбасса для экономического роста Украины. Украинские представители подчеркнули, что «опыт Виктора Януковича и то влияние, которым он по-прежнему обладает среди жителей Донецкой и Луганской областей, могли бы сыграть положительную роль в прекращении там войны».

В декабре прошлого года администрация Трампа обратилась с просьбами о том, чтобы Украина рассмотрела вопрос о вовлечении бывшего президента в мирный процесс, и о том, чтобы Украина придерживалась принципов прав человека в ходе судебных разбирательств, ссылаясь на суд над Януковичем.

В конце 2018 года Иерусалимский патриарх Феофил III направил президенту Порошенко письмо с посланием о примирении, в котором призвал президента Порошенко прекратить политические преследования Януковича. Он также попросил, чтобы экс-президент был вовлечен в процесс мирного урегулирования на Донбассе. Учитывая, что Минские договоренности зашли в тупик, а уровень негатива в российско-украинских отношениях нарастает, привлечение Януковича могло бы стать эффективным вариантом достижения мирного урегулирования, направленного на спасение национальной идентичности Украины.