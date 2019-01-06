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Главред (Украина): как томос спасет Порошенко от тюрьмы 

ИноСМИ 1 час назад
Все политологи рассматривают томос как предвыборную технологию Петра Порошенко. Это очевидно, бесспорно и это на поверхности. Однако, никто не обращает внимание на другую глубинную причину, по которой Порошенко невероятными усилиями, просто напролом, выдавил томос в нужные ему сроки и — очень важно — добился упоминания своей персоны в тексте документа.
Томос — это еще и гарантия Порошенко от уголовного преследования. Ну, в самом деле, у кого поднимется рука на человека, который «реализовал вековую мечту украинцев»?
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Новому президенту, кто бы им не стал, достанется тяжелое наследие. Придется принимать непопулярные решения по требованию МВФ, решать проблему с долгами, получить все прелести после запуска «Северного потока — 2». Кроме того, избиратели, которые приведут нового президента к власти, непременно будут требовать от него уголовного преследования Порошенко. И если новый гарант это делать не будет, то его рейтинг через полгода просто обвалится.
Однако, повторяю, статус «второго князя Владимира» обеспечит Порошенко мощную моральную поддержку и защиту от преследования. Пойдут массовые петиции от национально свидомых, мирян, всякого рода патриотов на имя нового президента, заволнуется новоиспеченая церковь, и все такое. Мы страна не правовая, руководствуемся не законами, а допотопными понятиями и архаичными представлениями о справедливости и законности. Игнорировать это новый президент не сможет.
Возникнет патовая ситуация. Выходом из нее, как ни странно, может быть указ или даже закон ВР об освобождении Порошенко от уголовного преследования. Так сказать «За особые заслуги перед Отечеством, в связи с многочисленными пожеланиями и во имя сохранения мира и стабильности.. и т.д.».
Поэтому думаю, что начиная с сегодняшнего дня и до 31 марта Порошенко устроит в стране просто форменную религиозную истерию в связи с дарованным томосом и еще в свою каденцию успеет войти в школьные учебники, как Петр Креститель.
А что делать? Надо же как —то защищаться от Юли и Бени? Пусть потом попробуют поднять руку на «святого».
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Украина , Видео , В мире , Статьи , Петр Порошенко , Международный валютный фонд
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