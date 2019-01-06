Принуждение к Средневековью, или тактика «выжженной земли»

Константинопольский патриарх Варфоломей, как и ожидалось, подписал томос о предоставлении автокефалии раскольнической ПЦУ (так называемой Православной церкви Украины ). Церемония, на которой присутствовали высшие должностные лица Украины, проходила в храме Святого Георгия возле резиденции Константинопольского патриархата в турецкой столице Стамбуле

Кстати.

Cвиток с томосом митрополиту пока никто не отдал. Его передадут сегодня, 6 января, во время богослужения на праздник Богоявления. Затем документ перевезут в Киев, где выставят для всеобщего обозрения в Софийском соборе, а затем в храме Малой Софии.

И тут совершенно не важно, что количество раскольников на Украине мало. А автокефалия, по определению, — это церковь с собственной территорией, на которой не действуют иные поместные православные церкви. В данном случае, с точки зрения Варфоломея и Порошенко, — "вне закона" оказываются все прихожане канонической Украинской православной Церкви.

То есть основная масса украинского верующего населения.

И неважно, что автокефалию "просили" не украинские православные, а существо по фамилии Порошенко. Безразлично и то, что юридически и практически никакой "независимости" там и близко нет: стамбульский Фанар просто прирезал себе немалый кусок территории, которую теперь намеревается как-то "пользовать и доить". К религии и к религиозным чувствам вообще эта технология имеет только одно отношение: она их пытается использовать как средство разрушения любых значимых социальных, в том числе традиционных религиозных, институтов на территориях "третьих стран".

С точки зрения реальных регуляторов процесса — религия тут совершенно вторична и способна только мешать.

И отнюдь не случайно параллельно "стамбульскому томасу для Порошенко" власти Черногории приняли следующее решение: отказать в разрешении на дальнейшее пребывание на территории страны пятидесяти монахам и священнослужителям Сербской православной церкви. А местный хозяин Мило Джуканович не только прямо объявил на днях, что Сербская православная церковь "подрывает независимость страны", но и наметил метод решения проблемы по "украинско-стамбульскому пути": "Мы должны противостоять этому через автокефалию Черногорской православной церкви". Собственно говоря, чего-то подобного вполне стоило ожидать.

Англосаксонские "социальные и политические технологи" вообще мыслят довольно стандартно, если не сказать шаблонно: если схема углубления раскола в исламе так хорошо сработала, приведя к кровавому хаосу на Ближнем и Среднем Востоке, то почему эту карту не попробовать отыграть и в случае с православием. А радикализация, произошедшая вследствие этих процессов с весьма значимой частью исламского мира, с точки зрения политтехнологов, — так это совсем не плохо, а даже, наоборот, хорошо.

И тут совсем не нужно этому удивляться.

Просто стоит помнить, что с точки зрения классической британской политологии значение термина "power" (сила, мощь, энергия) носит не "абсолютный", а, так сказать, "относительный" характер. И иногда, для того чтобы стать сильнее, не обязательно наращивать силу самому, достаточно просто ослабить потенциальных либо реальных конкурентов. И религиозный хаос, пусть иногда даже и кровавый (это всего лишь "издержки"), — вполне рациональный инструмент для решения вполне конкретных и отнюдь не "религиозных" проблем.

В этом мире вообще многое, если не все, зависит от правильной постановки задач.

Поэтому и не стоит удивляться топорности канонических нарушений в реализации проекта ПЦУ: он, собственно, не о церкви. "Автокефалия", как и "независимая украинская церковь", вообще там при постановке задач мало кого интересовала. Более того, скажем прямо, там и "независимая украинская государственность" никого особо не беспокоила: состоится она или нет, для "проекта" — даже не второй, а примерно десятый вопрос. И это даже преуменьшение.

Есть задача "российского сдерживания" плюс ослабление чересчур что-то, с точки зрения англо-саксонских элит по обе стороны океана, развивающейся экономики континентальной Европы.

И лучшего способа, чем создание на их совместных границах территории кровавого хаоса, англосаксонская практическая политология пока еще не придумала.

А если в каком-либо виде там еще и удастся возродить, как это удалось на исламском востоке, вполне средневековую практику "религиозных войн", — так это и вовсе здорово. Победителем в них все равно рано или поздно станет "большой белый господин". Ну а то что он уже давно не "большой" и даже не "белый", — это уже мало кого интересующие подробности.