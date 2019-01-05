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Патриарх Варфоломей подписал томос для украинской церкви 

Рамблер 49 минут назад
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии раскольничьей украинской церкви, не признаваемой большей частью православного мира.
Томос — указ об автокефалии, дарование религиозной независимости. Церемония выдачи томоса раскольникам должна состояться завтра, 6 января.
Перед подписанием прошел молебен. В нем участвовали представители светских украинских властей, прибывшие в Стамбул. Это спикер рады Парубий, президенты Ющенко и Порошенко, министры обороны и экономического развития, предстоятель раскольничьей «новой» церкви Епифаний и другие лица.
Трансляцию из Стамбула вели украинские телеканалы.
Ранее константинопольский патриарх Варфоломей согласился создать на Украине так называемую «Украинскую поместную автокефальную церковь», «Предстоятелем» был избран Епифаний Думенко.
Действия константинопольского патриарха привели к разрыву отношений Константинополя с Русской православной церковью. РПЦ считает Украину своей канонической территорией, на которой действует Украинская православная церковь Московского патриархата.
В РПЦ уже отреагировали на подписание документа.
Представители Московского патриархата, заявили, что не признают томос для Украины. Он не обладает канонической силой.
Внимание светских властей Украины к религиозным проблемам не случайно.
Эксперты отмечают, что за счет томоса Порошенко пытается компенсировать пять лет своего правления, приведшего страну к экономической разрухе и огромному госдолгу,
Похоже, это понимает большинство украинцев. В соцсетях к поездке светских чиновников за религиозным документом отнеслись крайне негативно.
«Смотрю трансляцию из Стамбула и не пойму: Парубий, Полторак, Зубко, Ющенко, прочие от политики…Какого черта они там делают и за чей счет туда поехали? Какого черта они там, а не на рабочих местах и не занимаются своими прямыми обязанностями, а лезут в дела религии?», — в таком духе высказываются множество пользователей.
Выборы президента состоятся на Украине весной нынешнего года.
Комментарии84
Украина , Видео , В мире , РПЦ , Стамбул
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