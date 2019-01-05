Порошенко вызвал на разговор заявившего о президентских амбициях Зеленского

Украинский глава Петр Порошенко вызвал заявившего о президентских амбициях популярного артиста Владимира Зеленского на разговор. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

По словам народного избранника, действующий глава государства воспользовался тем, что юморист запланировал съемку новогоднего выпуска телешоу «Квартал 95» во дворце «Украина». Здание входит в структуру Государственного управления делами, которая подчиняется президенту страны.

«Петр Алексеевич не мог упустить возможности, чтобы самому все расспросить из первых уст… Что там за шутки будут, собирается ли он делать политические заявления. Так что Порошенко держал руку на пульсе давно и знал, что это может иметь для него конкретные последствия», — сказал Лещенко.

По мнению депутата Верховной рады, участие Зеленского в президентской гонке может нарушить планы действующего руководителя страны. Сергей Лещенко убежден, что Петр Порошенко не сможет даже пробиться во второй тур выборов, поскольку наибольшей популярностью на Украине в настоящее время пользуются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко возглавил первую строчку президентского антирейтинга на Украине.