На Украине опубликовали закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины РФ опубликован в официальном печатном издании украинского парламента Ведомости Верховной рады Украины, сообщается в пятницу на сайте Рады.

Украинский президент Петр Порошенко в декабре 2018 года подписал закон "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Действие документа прекратится с 1 апреля 2019 года.

"В "Ведомостях Верховной рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины.