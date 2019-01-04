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На Украине опубликовали закон о прекращении договора о дружбе с Россией 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с РФ опубликован в официальном печатном издании украинского парламента "Ведомости Верховной рады Украины, сообщается в пятницу на сайте Рады.
Украинский президент Петр Порошенко в декабре 2018 года подписал закон "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Действие документа прекратится с 1 апреля 2019 года.
"В "Ведомостях Верховной рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины.
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Комментарии16
Украина , В мире , Петр Порошенко , Верховная Рада , Ведомости
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