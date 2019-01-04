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Благие пожелания. Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: EPA
Он заявил об этом 4 января на своей странице в Facebook. По его словам, в 2014 году Украине удалось установить достойный стандарт свободного и честного волеизъявления.
Глава государства подчеркнул, что в этом году страна должна подтвердить зрелость своей системы и обеспечить наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.
«Международное наблюдения также является сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов», — добавил Порошенко.
31 декабря официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины, она продлится 90 дней. Выборы назначены на 31 марта 2019 года. До 29 марта кандидаты могут проводить свою агитацию.
Согласно действующим правилам, кандидат в президенты должен быть гражданином Украины в возрасте от 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в течение последних 10 лет. После 8 февраля станет точно известно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке
При этом под конец 2018 года украинский ЦИК ликвидировал все пять избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Они переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
По словам главы МИД Украины Павла Климкина, решение было принято из соображений безопасности украинских граждан, которые осмелятся прийти на выборы главы государства.
Как заявил политолог Алексей Якубин, киевский режим пошел на это потому, что работающие в России несколько миллионов украинцев точно не проголосуют за Порошенко.
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Комментарии29
Украина , В мире , Центризбирком России
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