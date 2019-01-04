Вести.ua (Украина): «У автокефалии слишком много отцов» — назревает конфликт Порошенко с патриархом Филаретом

Вмешательство политиков, которое собственно и обеспечило существование проекту новой церкви, теперь ряду церковных представителей кажется нежелательным моментом. На эту позицию наслаиваются и внутренние противоречия между группами внутри этой церкви. В этой ситуации Филарет намерен войти в историю, как признанный православный иерарх, способствовавший настоящей автокефалии. Советники экс-патриарха также рекомендуют твердо придерживаться этой линии. В частности, свести на нет влияние «громадськой рады», которая более всего политизирует церковь.

Будет бороться против насильственных захватов

«Во время недавней поездки по Западной Украине Филарет встречался с лидерами местных праворадикальных националистических групп — и просил их не захватывать храмы и не нападать на священников и верующих УПЦ», — сообщает «Вестям» источник в окружении Филарета.

Также, по нашим сведениям, накануне нового года Филарет лично просил главу ОУН Николая Коханивского не захватывать Киево-Печерскую лавру. Политолог Руслан Бортник также считает, что тактика, которую выбрал для себя экс-патриарх, вполне логична.

«С одной стороны, ПЦУ нужны массовые переходы — показать, что процесс прошел и что все это поддерживается украинским обществом. Именно это Порошенко пообещал Варфоломею, именно это он обещал на многих международных платформах, — отмечает Бортник. — С другой стороны, в ПЦУ есть понимание того, что радикализация процесса погубит перспективы признания и каноничности».

При этом «развод с политикой» может вылиться в публичную плоскость. Это может случиться на встрече бывшего патриарха УПЦ КП с архиереями новой церкви после Рождественского богослужения 7 января. Филарет планирует выступить с требованием отделения политики от церкви. Тогда встанет вопрос о «громадськой раде», которую попытаются резко ограничить в правах и влиянии. Эта рада является центром политического влияния властей на жизнь новой религиозной организации — и стоит за ней непосредственно Администрация президента

Филарету, по данным «Вестей», не нравятся секретные указания канцелярии президента тайно подготовить иски в административные суды с требованием прекратить права аренды храмов и монастырей общинам УПЦ. Как стало известно, в Департаменте по делам национальностей и религий с 26 декабря 2018 года инструктируют своих уполномоченных в областях с целью повысить статистику переходов общин в ПЦУ. К такой позиции бывшего Киевского патриарха в политических кругах не в полной мере готовы: у президента не хотят делиться лаврами отца Поместной церкви ни с кем, в том числе и с Филаретом.

Греки недовольны

В настоящее время вокруг Поместной церкви немало и других противоречий. Самое серьезное — это неожиданное упорство Украинской православной церкви . Массового исхода священников из нее не состоялось. По большому счету, лишь два иерарха — Симеон и Александр Драбинко — перешли из УПЦ в ПЦУ. Даже в ответ на активные действия ПЦУ в Винницкой епархии, а именно захват собора и передача митрополитом Симеоном в дар самому себе епархиального управления, УПЦ ответила дипломатично — собрала координационный совет канонических архиереев в Винницкой области для «укрепления духовного и канонического единства иерархов, духовенства и верующих епархий УПЦ и поиска ответов на вызовы в сфере религиозной жизни.»

К тому же ситуация вокруг Томоса неясна и тревожна для ПЦУ. Стороны до сих пор не поделили имущество и не распределили влияние в новой церкви. Варфоломей и его иерархи ведут переговоры с верхушкой ПЦУ о храмах и монастырях, которые Петр Порошенко пообещал передать в пользование непосредственно Константинопольской церкви в формате ставропигий. «Вести» сообщали, что Фанар рассчитывает на 37 религиозных объектов, а президент намерен торговаться до 20 культовых сооружений. Объединительный собор ПЦУ, который проходил в обстановке недоверия между сторонами, закончился избранием главы новой церкви, но оставил множество нерешенных вопросов. Греки не получили ни одной должности в ПЦУ, а имущественный вопрос утонул в победных реляциях украинской светской власти.

В общем, в новой церкви ждут Томос, сформулированный с учетом всех желаний автокефалистов — а в резиденции Вселенского патриарха — на Фанаре — соответственно, пока не могут дождаться права распоряжаться церковным имуществом в Украине. В торгах участвует не только Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей, но и несколько групп влияния внутри новой церкви.

С Фанаром назревает скандал

У новой церкви есть проблема — после публикации текста Томоса общество может неиллюзорно понять статус ПЦУ, как структуры, полностью контролируемой Константинопольской церковью. Нет сомнений, что это вызовет резонанс — автокефалия ненастоящая! Источники в ПЦУ сообщают, что там опасаются — ситуация может перерасти в громкий скандал. Менее всего в нем заинтересован президент Порошенко — «локомотив автокефалии».

В свою очередь, Филарет готовится возглавить и провести архиерейский собор 20 — 23 января, а приглашения епископам на это собрание подписаны «патриарх Филарет», а не «митрополит Киевский и всей Украины Епифаний».

«Результатом собора будут изменения в устав ПЦУ, которые раздвинут полномочия украинских архиереев и ограничат греков. Также верхушка ПЦУ подготовит и отправит обращение признать новую церковь автокефальной ко всем Поместным церквям. Подковерные противостояния не менее интересны — Филарет собирается ограничить влияние Евстратия (Зори) и отправить львовского митрополита Дмитрия (Рудюка) работать во Всеукраинскую Раду Церквей», — такую информацию сообщил «Вестям» источник в ПЦУ.

Что касается участия в работе по созданию непосредственной структуры ПЦУ, то возглавить ее может выходец из бывшей УАПЦ, хотя кто именно — пока неизвестно.

Получается, что как бы гладко ни хотел Петр Порошенко провернуть получение Томоса накануне президентских выборов, ситуация в ПЦУ и на переговорах с Варфоломеем пока что остается напряженной. Особенно с учетом того, что Филарет не собирается сходить со сцены, как многим бы хотелось.

«Несмотря на солидный возраст, Филарет будет играть роль «первой скрипки" в новой церкви — и с этим должны смириться все участники автокефального проекта, в том числе Порошенко и Варфоломей. Он сохраняет колоссальное влияние на епископов, и он будет его использовать, чтобы противостоять передаче храмов в пользование Константинопольского Патриархата, » — уверен политолог Кирилл Молчанов.

Атмосфера постоянного противостояния групп влияния в среде автокефалистов, а также близость президентских выборов создают атмосферу конфликта вокруг все еще не полученного Томоса. Это означает, что у Петра Порошенко пока что все еще мало шансов предстать перед избирателями в современном варианте образа Владимира Крестителя.

У автокефалии может оказаться слишком много отцов.