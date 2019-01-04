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Убийство охранника Порошенко взбудоражило соцсети 

News.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Украинцы в социальных сетях активно обсуждают убийство сотрудника управления президентской охраны Украины Василия Хмелюка. Некоторые удивились, почему охранник президента не смог дать отпор нападавшему.
«Какие «первые лица», такие и охранники (не в обиду погибшему)», «Не найдут, как всегда. Профессионализм нашей полиции известен», цитирует пользователей Facebook Ura.ru.
Ещё один пользователь, Евгений Агапов, усомнился в том, что убийство было умышленным.
Как писал News.ru, ранее боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве сотрудника президентской охраны Украины Василия Хмелюка, явился в полицию. В ночь на 3 января Хмелюк вступил в конфликт с мужчиной, который выгуливал собак.
После устной перепалки оппонент нанёс ему удар в челюсть, от которого 26-летний Хмелюк упал и скончался.
Видео с места происшествия было опубликовано в СМИ.
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Украина , В мире , Евгений Агапов , РИА Ura.ru
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