Убийство охранника Порошенко взбудоражило соцсети

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают убийство сотрудника управления президентской охраны Украины Василия Хмелюка. Некоторые удивились, почему охранник президента не смог дать отпор нападавшему.

«Какие «первые лица», такие и охранники (не в обиду погибшему)», «Не найдут, как всегда. Профессионализм нашей полиции известен», цитирует пользователей Facebook Ura.ru.

Ещё один пользователь, Евгений Агапов , усомнился в том, что убийство было умышленным.

Как писал News.ru, ранее боксёр Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве сотрудника президентской охраны Украины Василия Хмелюка, явился в полицию. В ночь на 3 января Хмелюк вступил в конфликт с мужчиной, который выгуливал собак.

После устной перепалки оппонент нанёс ему удар в челюсть, от которого 26-летний Хмелюк упал и скончался.

Видео с места происшествия было опубликовано в СМИ.