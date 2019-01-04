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Украинцы рассказали, что их больше всего беспокоит 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Жителей Украины больше всего беспокоят конфликт в Донбассе, а также низкий уровень зарплат и пенсий. Таков итог совместного опроса центра «Социальный мониторинг» и украинского института социальных исследований имени А. Яременко.
«Проблемами, которые сегодня волнуют украинцев больше всего, являются военный конфликт на востоке Украины (назвали 58% опрошенных), низкий уровень зарплат и пенсий (57%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52%), повышение цен на основные товары, инфляция (35,9%), безработица, отсутствие работы (25,2%); взяточничество и коррупция во власти (23,3%), а также невозможность получить качественное медицинское обслуживание (17%)», — приводит данные опроса РИА Новости.
По данным Минфина Украины, средняя зарплата в стране в ноябре 2018 составила 9161 гривну (около 330 долларов).
Опрос общественного мнения проводили с 16 по 22 декабря 2018 года. Всего были опрошены 2 тысячи 45 респондентов. Уровень погрешности не превышает 2,2%.
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Украина , В мире
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