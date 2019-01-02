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Украинец уверовал в чудодейственные мощи Георгия Победоносца 

Lenta.ru + ещё 9 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Из церкви в Донецкой области украли мощи Георгия Победоносца. Об этом в среду, 2 января, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.
Как отмечается, о краже сообщил настоятель храма. Он рассказал, что неизвестный посреди дня похитил ларец с мощами и скрылся.
Спустя несколько часов правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 28-летний местный житель. По его словам, он слышал, что реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому решил украсть их и принести домой.
В настоящее время мощи изъяты в качестве вещественных доказательств. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 297 УК Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»).
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