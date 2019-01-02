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На Украине объяснили перенос поздравления Порошенко «ответкой» из прошлого 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил перенос новогоднего поздравления Петра Порошенко "ответкой" от бизнесмена Игоря Коломойского.
Ранее телеканал "1+1" передвинул новогоднее поздравление главы государства: вместо него в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского, заявившего о намерении участвовать в выборах президента.
По словам Олейника, на Украине уже происходила аналогичная ситуация.
"Мало кто помнит, что чуть больше десяти лет назад в новогоднюю ночь телеканал, принадлежащий Порошенко, пустил первым обращение его кума Виктора Ющенко, а потом поздравление президента Украины Леонида Кучмы", — написал политик в фейсбуке.
Таким образом, по мнению Олейника, в 2019 году владелец холдинга 1+1 медиа Коломойский отправил Порошенко "ответку".
Резюмируя, экс-депутат выразил недовольство политической ситуацией на Украине.
"В стране сейчас один сплошной прикол. Только грустный, а порой просто трагический", — возмутился он.
Ранее генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко объяснил перенос выступления Порошенко "назревшими переменами" в политической жизни страны.
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Комментарии37
Украина , В мире , Леонид Кучма , Виктор Ющенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Олейник , Александр Ткаченко , Верховная Рада
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