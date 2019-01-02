На Украине объяснили перенос поздравления Порошенко «ответкой» из прошлого

Ранее телеканал "1+1" передвинул новогоднее поздравление главы государства: вместо него в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского , заявившего о намерении участвовать в выборах президента.

По словам Олейника, на Украине уже происходила аналогичная ситуация.

"Мало кто помнит, что чуть больше десяти лет назад в новогоднюю ночь телеканал, принадлежащий Порошенко, пустил первым обращение его кума Виктора Ющенко, а потом поздравление президента Украины Леонида Кучмы", — написал политик в фейсбуке.

Таким образом, по мнению Олейника, в 2019 году владелец холдинга 1+1 медиа Коломойский отправил Порошенко "ответку".

Резюмируя, экс-депутат выразил недовольство политической ситуацией на Украине.

"В стране сейчас один сплошной прикол. Только грустный, а порой просто трагический", — возмутился он.