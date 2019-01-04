Рабинович заявил, что обжаловал в суде закрытие избирательных участков в РФ

В понедельник, 31 декабря, центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Позже Рабинович заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.

"Закрытие участков — это антиконституционное, преступное действие. Я подал документы в суд. Поверьте, если КСУ (Конституционный суд Украины — ред.) не отменит это решение, они сядут потом — после выборов… Они лишили миллионы людей права голосовать, это преступление", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".