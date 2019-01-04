Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что подал в суд документы с целью оспорить решение о закрытии избирательных участков Украины в РФ.
В понедельник, 31 декабря, центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Позже Рабинович заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.
"Закрытие участков — это антиконституционное, преступное действие. Я подал документы в суд. Поверьте, если КСУ (Конституционный суд Украины — ред.) не отменит это решение, они сядут потом — после выборов… Они лишили миллионы людей права голосовать, это преступление", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.