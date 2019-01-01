Украинский телеканал «передвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского

Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны. На это обратил внимание портал "Фраза.ua".

Поздравление Порошенко возмутило украинцев

Вместо речи главы государства в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского , заявившего о намерении участвовать в выборах президента Украины в марте 2019 года. Выступление комика появилось на экранах за несколько минут до полуночи.

Трансляция поздравления Петра Порошенко, запущенная сразу после этого, закончилась уже в 2019 году.