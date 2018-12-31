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На Украине оценили стену на границе с Крымом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский полковник в отставке Олег Жданов заявил, что заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, стена на границе с Крымом обеспечивает защиту российских граждан.
Он также добавил, что подобное обещал построить бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Жданов подчеркнул, что Россия не станет "отдавать" Украине полуостров.
Ранее сообщалось, что в Крыму построили заграждение на границе с Украиной.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Украина , В мире , Олег Жданов , Арсений Яценюк , Москва , Республика Крым
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