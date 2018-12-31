На Украине оценили стену на границе с Крымом

Украинский полковник в отставке Олег Жданов заявил, что заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва . Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, стена на границе с Крымом обеспечивает защиту российских граждан.

Он также добавил, что подобное обещал построить бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк

Жданов подчеркнул, что Россия не станет "отдавать" Украине полуостров.

Ранее сообщалось, что в Крыму построили заграждение на границе с Украиной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.