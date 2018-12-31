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ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение.
Комиссия внесла ряд изменений в перечень постоянных загранучастков, созданных еще в 2012 году. ЦИК изменил границы трех участков в Грузии, Казахстане и Финляндии. Кроме того, сообщается о ликвидации пяти участков, при этом в постановлении не указано, где они находятся, обозначены только их номера.
"Данные номера участков относятся к: посольству Украины в РФ (Москва), генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске", — говорится в статье.
Других постоянных загранучастков на территории России не функционировало, соответственно в понедельник украинский ЦИК ликвидировал их все.
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Комментарии7
Украина , В мире , Центризбирком России
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