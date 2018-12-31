Главред (Украина): почему за словосочетание «на Украине» надо объявлять войну

Говорить «на Украине » на практике означает соучаствовать в зомбировании русских людей идеей о том, что Украина является «недогосударством», в отношении которого действует не международное право, а «право сильного».

Последнее слово так называемым «русским либералам», которые на пятом году войны продолжают делать вид, что не понимают.

Поговорим предметно о том, как «упрямство» россиян, включая их «либералов и журналистов», которые вроде бы являются противниками Кремля, работает на кремлевскую пропаганду. Пусть читают, смотрят внимательно. Я не планирую ни в чем этих людей убеждать, они делают выбор сами, но я имею право предупредить: в глазах остальных, тем более в глазах украинцев, выкручиваться по данной теме не выйдет.

Упертое и демонстративное использование в публичном поле словосочетания «на Украине» вместо полностью отвечающего русской грамматике «в Украине» (якобы несоответствие тут предлога «вы» правилам — преднамеренная ложь) является одним из самых четких маркеров РФ-пропаганды, принадлежности к преступному сообществу под самоназванием «русский мир», несущему смерть и горе невинным людям.

Что это значит? Это значит, что под любым соусом упираться в «на Украине» на практике означает соучаствовать в зомбировании русских людей идеей о том, что Украина является «недогосударством», в отношении которого действует не международное право, а «право сильного». А украинцы — «недонародом», пригодным для оклеветывания и расчеловечивания в глазах россиян с лицензией на убийство. Идеей страшной, убийственной, превратившей подавляющее большинство россиян в национал-шовинистов и прямо приведшее к войне. Это правда, от которой никак не получится отвертеться.

Это — отнюдь не игра в слова на почве языковых правил (еще раз, тезис про несоответствие — ложь), как ее некоторые «русские либералы» пытаются нам представить. Это — игра со смертью, реальными человеческими жизнями и переломанными судьбами украинцев. Именно поэтому я не прошу, а требую от любого русскоязычного человека, называющего себя «либералом», закрыть на тему своих лингвистических мучений рты. Иначе я, мы, будем считать их сознательными соучастниками российско-украинской войны на стороне врага.

Тут нет ничего надуманного, притянутого. Это простая и понятная логика. Причинно-следственная связь на элементарном уровне. И если это очень простое действие является для кого-то из русскоязычных принципиально невыполнимым, то я оставляю за собой право и дальше называть их и их действия своими именами: не «либералы и журналисты» — а коллаборанты Кремля. Таких друзей, «не понимающих» элементарные вещи, у нас просто не может быть. Тем более, когда речь идет о писателях, публицистах, журналистах. Они вовсе не дураки, и прекрасно знают, что вначале всегда вылетает слово, а потом — пуля. И почему-то в других случаях, когда это не касается «в Украине», они об этом сами пишут и говорят. Так что — давайте без исключений.

Кстати, предлог «на» для манипуляции сознанием и войны как прием шовинистического зомбирования не уникален. Например, существует аналогично «политический» советско-российский пропагандистский дефис в прилагательном «крымскотатарский». По правилам русского языка оно пишется именно так. Но пишут его преднамеренно с дефисом. В трогательном языковом единстве — путинские пропагандисты и сотрудники русской службы «Радио Свобода» , например. Как вам парочка?

Короче, русскоязычные «либералы», не стройте из себя и не держите украинцев за дураков. Это вас неправильно информировали. Мы всё видим и понимаем. Включая и вас — насквозь.

НА Украину можно только напасть.

Запомните. Но это не бесплатно. Тоже запомните и всем там у себя передайте.