Кандидат в президенты Украины: страна не нужна Евросоюзу и НАТО

Кандидат на выборах украинского президента, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина не нужна Западу ни в Евросоюзе , ни в НАТО . Об этом он сообщил в интервью каналу «112 Украина».

Бойко рассказал, как он оценил закрепление в Конституции страны курса на интеграцию с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом. По мнению политика, тут у страны нет перспектив.

«Это как раз те вопросы, которыми занимается парламент, не занимаясь реальным сектором экономики, реальными проблемами», — отметил Бойко.

Он заявил, что ЕС не примет Украину в свой состав из-за уровня коррупции, экономического развития по крайней мере в ближайшие 10-15 лет. В НАТО Незалежную тоже «никто не возьмет», пока сохраняется территориальный конфликт.

«Это очередная декларация, и действующий президент использует ее как элемент своей предвыборной программы», — заключил политик.