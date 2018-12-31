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Кандидат в президенты Украины: страна не нужна Евросоюзу и НАТО 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Кандидат на выборах украинского президента, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина не нужна Западу ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Об этом он сообщил в интервью каналу «112 Украина».
Бойко рассказал, как он оценил закрепление в Конституции страны курса на интеграцию с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом. По мнению политика, тут у страны нет перспектив.
«Это как раз те вопросы, которыми занимается парламент, не занимаясь реальным сектором экономики, реальными проблемами», — отметил Бойко.
Он заявил, что ЕС не примет Украину в свой состав из-за уровня коррупции, экономического развития по крайней мере в ближайшие 10-15 лет. В НАТО Незалежную тоже «никто не возьмет», пока сохраняется территориальный конфликт.
«Это очередная декларация, и действующий президент использует ее как элемент своей предвыборной программы», — заключил политик.
В ноябре Верховная Рада Украины закрепила в Конституции внешнеполитического курса на вступление в ЕС и НАТО.
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Комментарии8
Украина , В мире , Юрий Бойко , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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