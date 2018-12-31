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Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей 

РИА Новости + ещё 4 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в Twitter.
Глава государства написал, что уходящий год был полон "больших испытаний и побед".
"Благодарю каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы. Уверен, вместе мы победим", — написал Порошенко.
В ответ часть пользователей поблагодарила президента за поздравления, однако другие усомнились в том, имели ли место перечисленные Порошенко "достижения".
"Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растет, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ", — написал @trueRock_n_roll.
"Не надо представлять народу желаемое за действительное. ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой, равной которому ещё никогда мир не видел. Вы — изгой. Лично Вы, не народ Украины", — прокомментировал запись Порошенко @Adamow69.
"Один вопрос — как скоро нашу страну наводнят мигранты, которых Европе уже некуда девать? Долги МВФ нужно будет платить", — отметила @MRudiuk.
"С Мальдив пишешь?", — шутливо спросил @g_goncharov.
"Интересно, что в понимании господина президента есть победы? Убийства и нападения на активистов? Судебная реформа благодаря которой выпускают коррупционеров?" — поинтересовался?
"Смешно. Прям как в детском саду", — заметил @Das_ist_Talent.
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Комментарии56
Украина , В мире , Петр Порошенко , ЕС , Международный валютный фонд
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