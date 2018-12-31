Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Глава государства написал, что уходящий год был полон "больших испытаний и побед".

"Благодарю каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы. Уверен, вместе мы победим", — написал Порошенко.

В ответ часть пользователей поблагодарила президента за поздравления, однако другие усомнились в том, имели ли место перечисленные Порошенко "достижения".

"Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растет, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ", — написал @trueRock_n_roll.

"Не надо представлять народу желаемое за действительное. ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой, равной которому ещё никогда мир не видел. Вы — изгой. Лично Вы, не народ Украины", — прокомментировал запись Порошенко @Adamow69.

"Один вопрос — как скоро нашу страну наводнят мигранты, которых Европе уже некуда девать? Долги МВФ нужно будет платить", — отметила @MRudiuk.

"С Мальдив пишешь?", — шутливо спросил @g_goncharov.

"Интересно, что в понимании господина президента есть победы? Убийства и нападения на активистов? Судебная реформа благодаря которой выпускают коррупционеров?" — поинтересовался?