На Украине определили нового президента

Апостроф (Украина): настроения украинского общества плохие — известный социолог

31 декабря в Украине официально стартует президентская избирательная кампания. За полгода до нее обществу начертали примерный рейтинг потенциальных кандидатов на главное кресло в стране. Впрочем, украинский социолог Евгений Головаха уверяет, что результаты соцопросов могут полностью отличаться от результатов реального голосования. Почему так может произойти и как общество готовится к президентским выборам, Головаха рассказал «Апострофу».

— С какими настроениями украинское общество переходит в предвыборный год?

— Настроения соответствуют любому предвыборном году за все 27 лет независимости Украины. Каждый раз наблюдается одна и та же динамика: сначала после выборов формируются определенные надежды на лучшее будущее, со временем это постепенно меняется к состоянию, когда где-то 70-75% населения считает, что страна идет не тем путем, экономическое положение плохое, политическая ситуация неспокойная, а в этот раз еще добавляется война и беспокойство по поводу потери территории. Хотя это и добавляет тревожности обществу, но этот дополнительный негатив не ухудшил ситуацию по сравнению со всем, что было в прошлые годы.

Поэтому я бы оценил так: настроение украинского общества плохое, как всегда. И хорошо, что на них не сказалось еще много других серьезных негативных факторов.

— Можем ли мы говорить о том, что общество готово к году выборов?

— Общество не только готово к выборам. Оно на них возлагает определенные надежды, что является хорошим показателем. Сейчас среди украинцев даже наблюдается долгосрочный оптимизм: общество верит, что страна станет действительно европейским государством. Поэтому любые разговоры об отмене выборов, кроме случая начала военных действий со стороны России , не имеют никакого смысла.

— На данный момент украинцы ожидают определенного мессию, который спасет страну?

— Общество ожидает не мессию, а человека, который, наконец, осуществит больше, чем предыдущий президент. Это неуемная вера в то, что на каждых президентских выборах мы выберем лучшего президента.

— В таком случае, стоит ли нынешнему президенту Петру Порошенко ожидать победу на выборах, если общество надеется выбрать кого-то лучшего?

— Есть много избирателей, голосующих по принципу «чтобы не хуже». Они могут думать так: Порошенко уже имеет опыт, он доказал, что может удерживать ситуацию, а новый президент может существенно ухудшит. То есть у Порошенко есть определенные результаты, которые ценятся большим количеством так называемого национально-демократического электората. Если эта часть все же решит голосовать за Порошенко, то у него есть определенные шансы.

Но на этот электорат также имеют надежду и другие претенденты — Анатолий Гриценко , Андрей Садовый, радикальные националисты. А кое-кто даже из этой части избирателей возлагает надежды и на Юлию Тимошенко . Примером является то, что на западе Украины, где достаточно неплохо поддерживается Порошенко, с ним активно конкурирует и Тимошенко. Хотя к ней еще много вопросов у избирателей относительно отношений с Россией, в отличие от Порошенко. Но шансы у Тимошенко там неплохие.

— То есть украинский избиратель еще не сделал окончательного решения, кого поддерживать?

— Об окончательном решении трудно говорить даже за день до выборов. Не определившихся избирателей — очень много. В любом случае нужно дождаться официальной избирательной кампании. С этого момента избиратель начинает всерьез задумываться.

— Сейчас почти каждый день появляются новые соцопроса, новые рейтинги кандидатов в президенты с разными результатами. Стоит ли им доверять?

— Критически нужно относиться ко всему. И в любом случае такие данные — это примерная картина настроений избирателей. По крайней мере, мы можем сказать, что уже определен круг кандидатов, рассматривающийся электоратом.

— Это разве не манипуляция сознанием избирателей? Потому что довольно часто в соцопросы включают не всех кандидатов или добавляют тех, кто не озвучивал своих политических намерений.

— Так делают во всем цивилизованном мире: к рейтингам включают те популярные фигуры, которые могли бы претендовать на место в политике. Так в свое время появился и президент Виктор Ющенко . Когда его, никому неизвестного политика, председателя Национального банка, включили в рейтинги, то увидели, что он сразу набирал до 5% поддержки. Это означало, что эта фигура является уже достаточно перспективной в политике. Таким образом выявляются перспективные политики.

В любом сложном структурированном обществе есть возможность для манипулирования. Но гораздо важнее информация, которую можно использовать для изучения общественного рефлексии. Это в свою очередь позволит людям сознательно делать свой выбор, сравнивать разных кандидатов.

— Какой будет роль соцопросов на этих президентских выборах?

Кандидат в президенты Украины, лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко— Как всегда, это — роль зеркала общественного мнения. Чтобы люди сами видели, что они думают.

— Могут избиратели на основе соцопросов резко изменить решение о поддержке кого-то из кандидатов?

— Это уже давно исследованное явление. Одни пойдут голосовать в любом случае. А другие избиратели, ознакомившись с рейтингами, будут уверены, что уже давно определен победитель и идти голосовать нет смысла.

Есть и такие, которые готовы будут пойти на избирательный участок, понимая, что его кандидат проигрывает и нуждается в поддержке. Другие, наоборот, проголосуют за того, кто выглядит безоговорочным лидером. Это можно объяснить тем, что люди по-разному реагируют на рейтинги, и общий эффект воздействия рейтинговых опросов — незначительный. Поэтому не стоит бояться большого влияния социологов на избирателей. Наши исследования рассматривайте как материал для размышлений.

— Почти по всем соцопросам побеждает Тимошенко. Это реально как-то влияет на избирателей?

— С одной стороны, это может как предоставить ей голоса избирателей, так и отобрать. Но сейчас она побеждает только в представлении, а не в реальной ситуации. Не нужно отождествлять прежние представления людей о лидерах президентской гонки с тем, как они проголосуют. Стоит помнить, что почти 30% избирателей все еще не определились.

Есть еще один интересный феномен. На президентских выборах 2010 года Тимошенко предварительно набирала меньше голосов, чем потом оказалось на самих выборах. Тогда многие избиратели не хотели признаваться, что готовы ее поддержать. Ибо тот момент она была еще у власти (премьер-министр, — «Апостроф»). Особенно за нее голосовали в селах, куда социологи не доезжали. Поэтому я не исключаю, что этот феномен также проявится и на этих президентских выборах. Возможно и не только в отношении Тимошенко. Например, многие украинцы говорят, что не будут голосовать за действующего президента. Но потом все же могут его поддержать.

Подчеркиваю еще раз, что не нужно абсолютизировать социологические данные. И мы, социологи, не претендуем на то, что они дают стопроцентные показатели. Во-первых, нужно не забывать о погрешности выборки. А во-вторых, случаются систематические погрешности, как на выборах 2010 года.

— Что нужно учитывать при ознакомлении с любыми соцопросам перед выборами?

— Важно проверять социологические центры, не являются ли они фейковыми. Настоящие центры имеют аккредитацию в международных или отечественных опросных профессиональных сообществах. Соответствующая информация должна быть размещена на их сайтах.

— А как быть с теми социологическими центрами, которые находятся под контролем определенного кандидата, и «рисуют» ему высокую электоральную поддержку, в отличие от других соцопросов?

— Они отбирают такую опросную сеть, интервьюеров, которая сочувствует конкретному кандидату. В идеале опросники должны быть идеологически нейтральные. Политически ангажированный интервьюер не будет предлагать какой-то бабушке выбрать своего кандидата в президенты из всех существующих. Он назовет только тех кандидатов, в которых заинтересован соцопрос.

Поэтому идеологическое предпочтение центра, который проводит опрос, может серьезно повлиять на результаты таких рейтингов. Но, опять же, ничего не нужно абсолютизировать в этом мире. Нужно сравнивать.

— Давайте попробуем спрогнозировать, как общество отреагирует на победу определенных кандидатов. Например, Порошенко?

— У Порошенко есть серьезная угроза. Если он победит и не докажет, что это были честные выборы, возникнет много проблем. Все что угодно — от полного отчуждения к очередному Майдану, или российской агрессии. То есть в случае победы, его главная задача — доказать, что это были честные президентские выборы. Иначе оппозиция может объединиться и вывести людей на акции протеста, дестабилизирует ситуацию в стране.

— Тимошенко?

— Если она побеждает, у нее также будет много проблем. Например, Тимошенко нужно будет определиться, что делать с Владимиром Путиным . Во время ее президентства также может в любой момент произойти вспышка массового протеста, но не сразу, как в случае с Порошенко.

Она будет вынуждена что-то делать с ценой на газ. Потому что большинство избирателей реально поверили в ее обещание снизить вдвое стоимость.

— Зеленский и Вакарчук?

— Зеленскому будет немного легче, но его могут просто «съесть» в политике из-за отсутствия опыта. На него будет огромное давление со всех сторон. Трудно представить, как он будет в таких условиях строить какую-то целостную политику. Тоже самое можно сказать и о Вакарчуке.

Вообще будет трудно любому, кто победит. Но я бы хотел отметить первые признаки положительных изменений не в настроениях, а в глубинных показателях состояния нашего общества. Сейчас самое высокое социальное самочувствие за все периоды наблюдений. Уровень деморализованности уменьшился по сравнению с 2013 годом. Это свидетельствует о движении страны в правильном направлении. И теперь важно провести честные выборы, то есть чтобы сами избиратели поверили, что это возможно. Важное представление, что Украина способна не только на олигархическую систему и охлократию, но и на нормальное демократическое будущее.